Madhubani News: सेवा-संवाद-समाधान में डीएम ने सुनीं जनसमस्याएं

Madhubani News: मधुबनी। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सोमवार को आयोजित 'सेवा-संवाद-समाधान' कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 'सबका सम्मान-जीवन आसान' थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को सरकारी कार्यालयों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी मंच उपलब्ध कराना और प्रशासन व जनता के बीच संवाद को मजबूत करना है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद, अतिक्रमण, नल-जल योजना, बासगीत पर्चा, ग्राम रक्षा दल प्रशिक्षण समेत कई मामलों से संबंधित आवेदन दिए।

राजनगर प्रखंड के गोसाई टोल निवासी रंजीत यादव ने निजी भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता बंद किए जाने की शिकायत की। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली गांव की नजमून निशा ने नल-जल योजना के अनुरक्षक पद पर भूमि दाता के छोटे पुत्र को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। घोघरडीहा के छेदी कामत ने बासगीत पर्चा की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई, जबकि भेजा थाना क्षेत्र के दीपक कुमार मंडल ने भूमि विवाद में जान से मारने की धमकी मिलने की जानकारी दी। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने भी आगामी 30 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल किए जाने की मांग रखी।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में मौजूद रहे और प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई शुरू की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी अधिकारियों को हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर 'सहयोग शिविर' आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आरटीएमएस 'सहयोग' पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर इस व्यवस्था का लाभ उठाएं।