Madhubani News: चार प्रखंडों के बीईओ के प्रभार में फेरबदल

डीएम आनंद शर्मा के आदेश पर जारी अधिसूचना के अनुसार, नियमित बीईओ की नियुक्ति होने तक संबंधित प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश के अनुसार, चहुटा के बीईओ के स्थानांतरण तथा मधवापुर के तत्कालीन प्रभारी के कार्यक्रम पदाधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति के कारण दोनों प्रखंडों का पद रिक्त हो गया था।

रिक्ति की जानकारी

वहीं, घोघरडीहा के बीईओ संतोष कुमार पटेल के अररिया स्थानांतरण तथा हरलाखी में उनके अतिरिक्त प्रभार समाप्त होने के बाद इन प्रखंडों में भी रिक्ति उत्पन्न हो गई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में नई व्यवस्था लागू की गई है। जारी आदेश के अनुसार मधवापुर का अतिरिक्त प्रभार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह, घोघरडीहा का प्रभार प्रखंड कल्याण पदाधिकारी ललन कुमार, हरलाखी का प्रभार प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अवधेश कुमार तथा चहुटा का प्रभार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी शेखर कुमार को सौंपा गया है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश निर्गत होने के अगले कार्य दिवस में संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण कर कार्यों का संचालन सुनिश्चित करें।