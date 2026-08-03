Madhubani News: नगर निगम का बोर्ड तोड़कर कचरे में फेंका

Madhubani News: नगर निगम का बोर्ड तोड़कर कचरे में फेंका
Madhubani News: मधुबनी में नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एक घटना सामने आई है। मोमिन टोला में वार्ड सूचना के लिए लगा संकेतक बोर्ड अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ा गया और कचरा पेटी में फेंक दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार के कार्य निगम की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Madhubani News: मधुबनी। शहर में नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आया है। निगम के वार्ड 24 के मोमिन टोला में वार्ड की जानकारी देने वाली संकेतक बोर्ड को अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। नगर निगम द्वारा लगाए गए बोर्ड को तोड़कर निकट रखे कचरा पेटी में डाल दिया है। नगर आयुक्त उमेश कुमार भारती ने कहा है कि अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में नगर निगम की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे कार्यों से निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। निगम की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों को सीसीटीवी कैमरा फुटेज केआधार पर चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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