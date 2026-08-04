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Madhubani News: बाइक की ठोकर से साइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: झंझारपुर। संग्राम थाना क्षेत्र में एनएच 27 पर चुरकट्टा कट के पास मंगलवार की शाम

Madhubani News: बाइक की ठोकर से साइकिल सवार गंभीर रूप से जख्मी, रेफर

Madhubani News: झंझारपुर। संग्राम थाना क्षेत्र में एनएच 27 पर चुरकट्टा कट के पास मंगलवार की शाम एक सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गये। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सोहपुर गांव (थाना अररिया संग्राम) निवासी आबिद हुसैन के पुत्र सुल्तान सेख अपनी साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान एनएच 27 पर चुरकट्टा कट के पास तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने उनकी साइकिल में ठोकर मार दी। जिससे सुल्तान सेख सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी सुल्तान सेख को नजदीकी एक निजी अस्पताल में ले जाया गया।

वहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज किया, लेकिन जख्म की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए परिजनों को मधुबनी ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन उन्हें मधुबनी लेकर चले गए, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर अररिया संग्राम थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अररिया संग्राम के थानाध्यक्ष अर्पण कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है।

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