Madhubani News: विकास की धीमी रफ्तार पर भड़के पार्षद, नगर परिषद की बैठक में हंगामा
Madhubani News: झंझारपुर नगर परिषद की बैठक में विकास कार्यों में रुकावट पर पार्षदों ने नाराजगी व्यक्त की। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि राशि की कमी के कारण काम ठप हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हर वार्ड से 70 पात्र लाभुकों की सूची भेजी जाएगी।
Madhubani News: झंझारपुर।। झंझारपुर नगर परिषद की सामान्य बैठक बुधवार को मुख्य पार्षद बबीता शर्मा की अध्यक्षता में परिषद सभागार में संपन्न हुई। हालांकि, यह बैठक विकास कार्यों के ठप पड़े होने को लेकर पार्षदों के तीखे तेवरों और भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। उपमुख्य पार्षद साविया परवीन सहित अधिकांश वार्ड पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य ठप होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। बैठक का शुभारंभ पूर्व वार्ड पार्षद सह राजद नेता स्वर्गीय गणेश साह को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। इसके तुरंत बाद सदन का पारा चढ़ गया। पार्षदों ने सड़क, नाला, पेयजल और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मूलभूत सुविधाओं में प्रगति न होने पर कार्यपालक पदाधिकारी को कटघरे में खड़ा किया। जनप्रतिनिधियों का तर्क था कि आगामी चुनावी वर्ष निकट है और जनता उनसे काम का हिसाब मांग रही है। बार-बार प्रस्ताव देने के बाद भी धरातल पर काम न होने से उनकी छवि प्रभावित हो रही है.
राशि मिलते ही तेजी से शुरू होंगे कार्य
पार्षदों के तल्ख सवालों का जवाब देते हुए कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग और नगर परिषद दोनों स्तरों पर विकास मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है। उन्होंने पार्षदों को आश्वस्त किया कि आव allotment प्राप्त होते ही सभी स्वीकृत प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य आरंभ करा दिया जाएगा.
पीएम आवास के लिए हर वार्ड से भेजे जाएंगे 70-70 नाम
बैठक के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के सभी 27 वार्डों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रति वार्ड 70-70 पात्र लाभुकों की सूची तैयार कर भेजी जाएगी। राशि की स्वीकृति मिलते ही लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी.
बैठक के दौरान वार्ड पार्षद बीरेन्द्र नारायण भंडारी, गंगा प्रसाद यादव, सुधीर राय, धीरज साह, दुर्गा राय, रामसागर महतो, सिंहेश्वर राय, राजकुमार मंडल, शांति देवी, सुजीत कुमार झा, जगदीश पासवान और रौशन झा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।