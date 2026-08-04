Madhubani News: बांकीपुर जीत पर जनसुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, निकाला विजय जुलूस
Madhubani News: फुलपरास में बांकीपुर उप चुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जनसुराज के कई नेता भी उपस्थित थे।
Madhubani News: फुलपरास। बांकीपुर उप चुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत पर सोमवार शाम अनुमंडल मुख्यालय बाजार में जनसुराज से जुड़े नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बाजार क्षेत्र में विजय जुलूस निकाला और लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने जनसुराज के समर्थन में नारे लगाए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। मौके पर सूर्यनारायण यादव,कमल यादव सहित जनसुराज के दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।
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