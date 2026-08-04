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Madhubani News: बंद घर का ताला तोड़कर गहने और चांदी के सिक्के चोरी, पुलिस जांच में जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: झंझारपुर में लोहना पश्चिम गांव के बंद पड़े मकान में चोरों ने लाखों के आभूषण और कीमती बर्तनों की चोरी की। गृहस्वामी नीतीश कुमार झा को जब घर का ताला टूटने की सूचना मिली, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की छानबीन कर रही है।

Madhubani News: बंद घर का ताला तोड़कर गहने और चांदी के सिक्के चोरी, पुलिस जांच में जुटी

Madhubani News: झंझारपुर। अनुमंडल के भैरवस्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहना पश्चिम गांव में एक बंद पड़े मकान को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों के आभूषण और कीमती बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

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घटना की जानकारी

लोहना पश्चिम निवासी गृहस्वामी नीतीश कुमार झा का मकान पिछले एक महीने से बंद पड़ा था। वे अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता में थे। सोमवार को उन्हें स्थानीय लोगों से घर का ताला टूटने की जानकारी मिली। इसके तुरंत बाद वे मंगलवार को अपने गांव पहुंचे। जब उन्होंने घर खोलकर देखा तो कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था।

चोरी की प्रक्रिया

पीड़ित गृहस्वामी के अनुसार,चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद कमरे में रखे अलमारी और बक्से को खंगालकर कान की बाली, लगभग 5 चांदी के सिक्के तथा पीतल के 3 कीमती बर्तन चोरी कर लिए। इस घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी पुलिस बल के साथ मंगलवार की देर शाम घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस का कार्य

पुलिस ने मौके का मुआयना किया और चोरी की घटना का गहन सत्यापन किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित गृहस्वामी से चोरी गए सामानों की सूची प्राप्त कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और सत्यापन के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही चोरी का खुलासा कर लिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

इस घटना में किसके घर में चोरी हुई?
इस घटना में लोहना पश्चिम निवासी गृहस्वामी नीतीश कुमार झा के घर में चोरी हुई।
Hindustan | Bureau

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