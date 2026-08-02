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Madhubani News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: हरलाखी में भारत-नेपाल सीमा के इटहरवा और परवतिया बांध के बीच धान के खेत से 35 वर्षीय युवक सुरेंद्र सादा का शव बरामद हुआ। शव की सूचना घास काट रही महिलाओं ने दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Madhubani News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

Madhubani News: हरलाखी। भारत-नेपाल सीमा के इटहरवा व परवतिया बांध के बीच बॉर्डर पर शनिवार को धान के खेत से एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही हरलाखी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृत युवक की पहचान थाना क्षेत्र के बिटुहर मुसहरी टोल निवासी शनिचर सादा के पुत्र सुरेंद्र सादा (35) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोपहर में घास काट रही महिलाओं ने शव देखा और लोगों को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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