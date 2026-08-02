Madhubani News: लदनियां पुलिस ने किया अधजला शव बरामद
Madhubani News: लदनियां, पंचायत के मनहरवा गांव में एक लड़की का अधजला शव बरामद हुआ है। यह शव रामशोभित सिंह की बेटी है, जो आत्महत्या का प्रयास कर सकती है। घटनास्थल पर पुलिस और एफएसएल टीम पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में आगे की प्रक्रिया जारी है।
Madhubani News: लदनियां,निज संवाददाता। थाना क्षेत्र की बेलाही पंचायत के मनहरवा गांव में बीते शनिवार की देर रात पुलिस ने एक लड़की का अधजला शव बरामद किया है। शव रामशोभित सिंह की अविवाहित लड़की की बताई गई है। इसे कुछ लोग रात के अंधेरे में बधार में नदी के किनारे जला रहे थे। किसी ने पुलिस को मोबाइल पर मामले की जानकारी दी।
घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई
थानाध्यक्ष मुकुल रंजन कुमार सिंह ने सदलबल घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की और वहां पहुंचे जहां शव जलाया जा रहा था। दाह कार्य में लगे लोग पुलिस के आने की आहट मिलते ही भाग निकले। पुलिस ने जलती आग से शव को निकला। शव आधा जल चुका था। मौके पर मधुबनी से पहुंची एफएसएल की टीम के कर्मी भी मौजूद थे। शव को पोस्टमार्टम में मधुबनी भेज दिया गया है।
घटनाक्रम और परिवार की प्रतिक्रिया
लोगों के अनुसार लड़की ने स्वयं जहर खाकर अपनी जान गंवाई है। लड़की के पिता रामशोभित सिंह घटना के समय बाबाधाम की यात्रा पर थे। घटना की जानकारी मिलने पर वे वापस घर लौट आए हैं। उन्होंने घटना से संबंधित कोई आवेदन थाने को नहीं दिया है। जयनगर के डीएसपी सदानंद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एफएसएलटीम ने इसकी जांच की है। आगे की प्रक्रिया जारी है।
सामान्य प्रश्न
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