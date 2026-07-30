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Madhubani News: विनम्रता और सदाचार की राह पर चलने की मिली प्रेरणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: मधुबनी में भाजपा ने गुरु पूर्णिमा एवं संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया।

Madhubani News: विनम्रता और सदाचार की राह पर चलने की मिली प्रेरणा

Madhubani News: मधुबनी, निज संवाददाता। गुरु पूर्णिमा एवं संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गंगासागर चौक स्थित चैती दुर्गा मंदिर परिसर में भाजपा की ओर से दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की उपस्थिति एवं जिला महामंत्री सुबोध चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम् और संत रविदास अमर रहें के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा ने कहा कि संत रविदास ने समरसता, समानता और मानवता का संदेश देकर समाज को नई दिशा दी।

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उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा हमें गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनके बताए ज्ञान, सेवा, विनम्रता तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री जन्मेजय सिंह, देवेंद्र कुमार यादव, राधा देवी, प्रशांत ठाकुर, मनोज कुमार मुन्ना, सतीश ठाकुर और नागेंद्र राउत और अन्य थे।

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