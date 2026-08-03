Madhubani News: मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हड़ताल

Madhubani News: मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हड़ताल
Madhubani News: बेनीपट्टी में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में पांचवे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन के अधीन सफाई कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, वे हड़ताल जारी रखेंगे। सड़कों पर कचरे और दुर्गंध से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है।
Madhubani News: बेनीपट्टी। मांगें जबतक मान नहीं ली जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। पांचवें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे सफाई कर्मियों ने अपनी चट्टानी एकता में जुटे सभी सफाई कर्मी से कहा कि इस बार की लड़ाई आरपारा की है इसलिए सभी सफाई कर्मी दृढ़ता के साथ हड़ताल पर डटे रहेंगे। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाई कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के बेनीपट्टी नगर पंचायत आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ इकाई के अध्यक्ष बबलू साफी एवं महासचिव चंदन राम आम लोगों से उनकी इस जायज मांग के समर्थन में सहयोग देने की अपील की। कचड़ा का उठाव नहीं होने एवं सड़कों की सफाई नहीं होने से मुख्य बाजार सहित सभी 22 वार्डों के गली-मोहल्ले में कचड़ा लगना शुरू हो गया है।
कचरा से उठ रहा दुर्गंध आसपास से गुजर रहे लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। सफाई नहीं होने से मुुख्य बाजार के पोस्ट ऑफिस, लोहया चौक, बेहटा हाट के निकट सड़क पर कचरा युक्त पानी का जमाव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सफाई कर्मी वार्डों की साफ-सफाई का काम ठप कर नगर पंचायत कार्यालय के ईर्द-गिर्द मंडराते रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।