Madhubani News: मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हड़ताल

Madhubani News: बेनीपट्टी। मांगें जबतक मान नहीं ली जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। पांचवें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे सफाई कर्मियों ने अपनी चट्टानी एकता में जुटे सभी सफाई कर्मी से कहा कि इस बार की लड़ाई आरपारा की है इसलिए सभी सफाई कर्मी दृढ़ता के साथ हड़ताल पर डटे रहेंगे। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाईज फेडरेशन एवं बिहार स्थानीय निकाई कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा के बेनीपट्टी नगर पंचायत आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघ इकाई के अध्यक्ष बबलू साफी एवं महासचिव चंदन राम आम लोगों से उनकी इस जायज मांग के समर्थन में सहयोग देने की अपील की। कचड़ा का उठाव नहीं होने एवं सड़कों की सफाई नहीं होने से मुख्य बाजार सहित सभी 22 वार्डों के गली-मोहल्ले में कचड़ा लगना शुरू हो गया है।