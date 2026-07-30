Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhubani News: बाबूबरही बाजार में 45 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
Follow us on Google News
share

Madhubani News: बाबूबरही बाजार में मधुबनी-लौकहा मुख्य सड़क के निर्माण में बाधा डालने वाले 45 अतिक्रमणकर्ताओं को अंचल प्रशासन ने नोटिस भेजे हैं। सीओ सुकांत राहुल के अनुसार, पूर्व में चिह्नित भूमि को खाली नहीं करने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने समय सीमा में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है।

Madhubani News: बाबूबरही बाजार में 45 अतिक्रमणकारियों को नोटिस

Madhubani News: बाबूबरही, निज संवाददाता। बाबूबरही बाजार में मधुबनी - लौकहा मुख्य सड़क के निर्माण कार्य में आ रही बाधा को लेकर अंचल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अंचल कार्यालय की ओर से सड़क किनारे पार्किंग वाले सड़क जमीन को अतिक्रमण करने वाले 45 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसकी पुष्टि सीओ सुकांत राहुल ने की है। बताया कि पूर्व में अंचल प्रशासन द्वारा अतिक्रमित स्थलों का सीमांकन कराया गया था। इसके बावजूद संबंधित लोगों द्वारा चिह्नित भूमि को खाली नहीं किए जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। हाल के दिनों में निर्माण एजेंसी को भी कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा।

जिससे निर्माण की गति धीमी हो गई। सीओ सुकांत राहुल ने बताया कि नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों से निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Madhubani News Madhubani Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।