Madhubani News: बाबूबरही बाजार में 45 अतिक्रमणकारियों को नोटिस
Madhubani News: बाबूबरही बाजार में मधुबनी-लौकहा मुख्य सड़क के निर्माण में बाधा डालने वाले 45 अतिक्रमणकर्ताओं को अंचल प्रशासन ने नोटिस भेजे हैं। सीओ सुकांत राहुल के अनुसार, पूर्व में चिह्नित भूमि को खाली नहीं करने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने समय सीमा में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है।
Madhubani News: बाबूबरही, निज संवाददाता। बाबूबरही बाजार में मधुबनी - लौकहा मुख्य सड़क के निर्माण कार्य में आ रही बाधा को लेकर अंचल प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अंचल कार्यालय की ओर से सड़क किनारे पार्किंग वाले सड़क जमीन को अतिक्रमण करने वाले 45 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इसकी पुष्टि सीओ सुकांत राहुल ने की है। बताया कि पूर्व में अंचल प्रशासन द्वारा अतिक्रमित स्थलों का सीमांकन कराया गया था। इसके बावजूद संबंधित लोगों द्वारा चिह्नित भूमि को खाली नहीं किए जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। हाल के दिनों में निर्माण एजेंसी को भी कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा।
जिससे निर्माण की गति धीमी हो गई। सीओ सुकांत राहुल ने बताया कि नोटिस प्राप्त करने वाले लोगों से निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
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