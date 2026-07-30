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Madhubani News: झंझारपुर कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस पर हमले के तीन आरोपी भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: अररिया संग्राम थाना पुलिस ने ललिता देवी के साथ मारपीट और उसके बाद की जांच में पुलिस टीम पर हमले के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। झंझारपुर कोर्ट में पेश किए गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Madhubani News: झंझारपुर कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस पर हमले के तीन आरोपी भेजा गया जेल

Madhubani News: झंझारपुर,निज संवाददाता। अररिया संग्राम थाना पुलिस ने ललिता देवी के साथ मारपीट और तत्पश्चात जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला मामले में गिरफ्तार तीन नामजद आरोपियों को गुरुवार को झंझारपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष अर्पण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कुमकुम कुमारी, मनीषा कुमारी एवं गोपाल साह को बुधवार की शाम गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

अन्य आरोपियों की तलाश

मामले में शामिल अन्य तीन नामजद आरोपियों राजा साह उर्फ ओम प्रकाश, संजीता देवी एवं अंजु देवी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। तुलपतगंज बाजार स्थित एक दुकान के पुराने विवाद को लेकर मंगलवार की सुबह दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। इस मारपीट में ललिता देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं। उनके आवेदन के आधार पर थाने में छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस कार्रवाई का विरोध

मामले की जांच-पड़ताल के लिए जब पुलिस टीम शाम को मौके पर पहुंची, तो स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व नोटिस या वारंट के धरपकड़ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और दो युवतियों को भी जबरन खींचकर बैठाने का प्रयास किया। पुलिस की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया।

स्थिति पर नियंत्रण

उग्र लोगों और पुलिस टीम के बीच धक्का-मुक्की, हाथापाई व खींचतान शुरू हो गई। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर नजर रख रही है।

सामान्य प्रश्न

इस मामले में किसका हमला हुआ?
इस मामले में ललिता देवी के साथ मारपीट हुई और उसके बाद जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ।
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