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Madhubani News: बदमाशों ने टेम्पो चालक व यात्रियों से की छीना झपटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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Madhubani News: बीते मंगलवार की रात ककरौल गांव के समीप बदमाशों ने हथियार के बल पर टेम्पो पर सवार यात्रियों और चालक से मोबाइल एवं रुपये छीन लिए। टेम्पो चालक ने पुलिस को बताया कि घटना रात डेढ़ बजे के करीब हुई, जब वह मधुबनी स्टेशन से यात्रियों को लेकर सिमरी गांव जा रहे थे। पुलिस ने जांच शुरू की है।

Madhubani News: बदमाशों ने टेम्पो चालक व यात्रियों से की छीना झपटी

Madhubani News: रहिका। जीवछ चौक से ककरौल गांव से सिमरी गांव जाने वाली सड़क में बीते मंगलवार की रात बदमाशों ने हथियार के बल पर टेम्पो पर सवार यात्रियों एवं चालक से मोबाइल और रुपये छीन लिया। टेम्पो चालक ने पुलिस को बताया कि ककरौल गांव में अस्पताल के समीप आधा दर्जन की संख्या में अपराधियों ने नलकटुआ का भय दिखाकर मोबाइल, रुपये एवं सामान छीन लिया। चालक ने पुलिस को बताया कि रात में डेढ़ बजे के करीब मधुबनी स्टेशन से पवन एक्सप्रेस से आये हुए यात्रियों को लेकर सिमरी गांव जा रहा था। ककरौल गांव में सड़क को घेरकर टेम्पो रोक दिया।

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चालक के साथ बदमाशों ने मारपीट भी की। थानाध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने बताया कि छीना-झपटी की घटना की जांच शुरू कर दी गयी है।

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