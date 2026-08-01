Madhubani News: प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को मिला हरलाखी बीईओ का अतिरिक्त प्रभार
Madhubani News: हरलाखी के प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अवधेश कुमार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इस अवसर पर शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। अवधेश ने इस नई जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने का वचन दिया। यह पद विभा रानी के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुआ था।
Madhubani News: हरलाखी,एक संवाददाता। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अवधेश कुमार को हरलाखी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इस अवसर पर बीआरसी उमगांव में उपस्थित शिक्षकों ने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को पाग दोपटा से सम्मानित किया। जहां कल्याण पदाधिकारी ने बीईओ का अतिरिक्त पदभार भी ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि बीईओ के प्रभार का सम्मान पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। हरलाखी के निवर्तमान बीईओ विभा रानी के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त रह गया था। हालांकि अन्य पदाधिकारी को भी इसका प्रभार मिला था। लेकिन उनके स्थानांतरित होने के बार फिर से यह पद रिक्त रह गया था।
जिसके बाद विभाग ने कल्याण पदाधिकारी को यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। मौके पर शिक्षक विनय कुमार, संतोष प्रसाद, रजनीश कुमार, दीपक ठाकुर, महेश्वर यादव, रामश्रेष्ठ यादव आदि शिक्षक मौजूद थे।
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