Madhubani News: ललित कर्पूरी स्टेडियम में ही मनेगा स्वतंत्रता दिवस

Madhubani News: झंझारपुर। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन इस वर्ष भी ललित कर्पूरी स्टेडियम में ही होगा। हालांकि स्टेडियम की बदहाल स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने खुले मैदान के बजाय पंडाल लगाकर समारोह कराने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम टोनी कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया।बैठक में समारोह की रूपरेखा तय करते हुए परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रगान और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। निर्णय लिया गया कि परेड में पुलिस बल के साथ विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। राष्ट्रगान के लिए दो विद्यालयों की छात्राओं की अलग-अलग टीम तैयार की जाएगी।

एसडीएम ने बताया कि 12 अगस्त को नगर परिषद सभागार में निबंध प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 15 अगस्त के मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा।बैठक के दौरान अनुमंडलीय अस्पताल के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व की तैयारियों में किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलवक्त मैदान की बदहाल स्थिति के कारण प्रेस प्रशासन का मैत्रीपूर्ण मैच आयोजन होने की कोई संभावना नहीं है। बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी मानवेंद्र मनोरम, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार, स्वच्छता पदाधिकारी दीपक कुमार, बीडीओ, थाना प्रभारी बिहारी आलम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मौजूद रहे।