Madhubani News: 12 वर्षीय मोहम्मद मोईन हयात बने अंतरराष्ट्रीय रेटेड शतरंज खिलाड़ी
Madhubani News: मधुबनी के 12 वर्षीय प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी मोहम्मद मोईन हयात ने सीतामढ़ी में आयोजित बिहार अंडर-17 प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर 1459 अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड रेटिंग हासिल की है। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ियों को हराया और अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और प्रशिक्षक को दिया।
Madhubani News: मधुबनी,एक संवाददाता। मधुबनी के 12 वर्षीय प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी मोहम्मद मोईन हयात ने विश्व शतरंज महासंघ (फीडे) की 1459 अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड रेटिंग हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है।
प्रतियोगिता की अवधि
सूर्या चेस हब, मधुबनी से प्रशिक्षण लेने वाले मोईन को यह उपलब्धि सीतामढ़ी में आयोजित बिहार अंडर-17 फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर मिली। प्रतियोगिता में मोईन हयात ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ियों प्रियम प्रियांश और प्रखर सिंह को पराजित किया। वहीं, प्रतिभाशाली खिलाड़ी सौम्या सजल के साथ उनका मुकाबला ड्रॉ रहा। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद फीडे ने उन्हें 1459 की अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड रेटिंग प्रदान की।
सफलता का श्रेय
मोईन हयात ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता मो. अबुल हयात, जो प्राथमिक विद्यालय गोआपोखर देहाती में शिक्षक हैं, माता वाजदा तबस्सुम तथा अपने प्रशिक्षक सूर्य भूषण कुमार को दिया। उन्होंने कहा कि परिवार और गुरु के निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन से ही यह उपलब्धि संभव हो सकी। उनके प्रशिक्षक एवं अंतरराष्ट्रीय रेटेड शतरंज खिलाड़ी सूर्य भूषण कुमार ने बताया कि मोईन हयात महज 12 वर्ष की आयु में मधुबनी जिले के सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मोईन की यह उपलब्धि जिले के उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी और भविष्य में वह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी और बिहार का नाम और ऊंचा करेंगे।
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