झंझारपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता और महिनाथपुर के पूर्व सरपंच कमलनाथ झा नहीं रहे, शोक की लहर

संक्षेप: वरिष्ठ अधिवक्ता और महिनाथपुर पंचायत के पूर्व सरपंच कमलनाथ झा नहीं रहे। वह महज 55 वर्ष के थे। पिछले एक महीने से बीमार कमलनाथ झा ने गुरुवार को अपने पैतृक गांव हैंठीबाली में अंतिम सांस ली।

Thu, 13 Nov 2025 04:28 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, झंझारपुर
किडनी में समस्या होने पर उन्हें इलाज के लिए पहले पटना आईजीएमएस और फिर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के काफी प्रयास के बाद भी उन पर इलाज का असर नहीं हुआ तो परिजन उन्हें पैतृक गांव हैंठीबाली ले आए। कमलनाथ झा अपने पीछे दो बेटे और पत्नी को छोड़ गए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ वह 2011 से 2016 तक महिनाथपुर पंचायत के सरपंच रहे। इस समय उनकी पत्नी मिथिला देवी सरपंच पद पर हैं। कमलनाथ झा समाजसेवी थे। वह लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दिया करते थे। भूमि विवाद हो या अथवा कोई दस्तावेजी समस्या वह लोगों को उचित समाधान बताया करते थे। सुबह से ही उनके आवास पर लोगों की भीड़ लग जाया करती थी।

कमल नाथ झा के निधन से पंचायत में शोक की लहर है। मुखिया रीमा झा, वार्ड सदस्य राम झा, ग्रामीण ब्रह्मानंद झा, दयाशंकर पाठक, विनोदानंद झा आदि ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि कमलनाथ झा का आकस्मिक निधन समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वह बेहद परोपकारी इंसान थे।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
