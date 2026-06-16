आग की लपटों से घिरा बुजुर्ग, पुलिस-प्रशासन के उड़े होश, भीड़ ने कमिश्नर को जमकर पीटा

मधुबनी जिले में कोर्ट के डिक्री आदेश पर पहुंची पुलिस एवं प्रशासन की टीम के सामने एक बुजुर्ग बुरी तरह जलकर झुलस गया। बुजुर्ग घर के अंदर से आग की लपटों से घिरा हुआ बाहर निकला, जिससे सभी दंग रह गए। बुजर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की या किसी ने उन पर जबरन आग लगाई, इसकी जांच की जा रही है।

बिहार के मधुबनी जिले से मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बेनीपट्टी थाना के अधवारी गांव वार्ड 5 में उस समय रणक्षेत्र जैसी स्थिति बन गई, जब कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के सामने एक बुजु्र्ग शरीर में लगी आग से धधकता हुए घर से बाहर भागा। आग लगने से छटपटाता बुजुर्ग एक खेत में जा गिरा। उन्हें जलता देख वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों को खदेड़कर भगा दिया। कोर्ट के आदेश पर प्रतिनियुक्त कमिश्नर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। उसके साथ जमकर मारपीट की गई।

आग से झुलसे 60 वर्षीय राजेंद्र ठाकुर को पहले जिरौल एक निजी अस्पताल में लाया गया फिर उन्हें अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ शारंग पाणि पांडेय, डीएसपी अमित कुमार सहित जिले के 10 थानों की पुलिस टीम अधवारी गांव पहुंची। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई, फिलहाल हालात काबू में हैं।

बुजुर्ग जैसे ही घर से बाहर आग की लपटों से घिरा हुआ निकला, वहां मौजूद लोग चीखने-चिल्लाने लगे। बुजुर्ग जलते हुए घर के सामने मौजूद खेत में जा गिरे। कुछ लोगों ने जैसे-तैसे आग को बुझाया। पुलिस और प्रशासन के कर्मियों के होश उड़ गए।

आत्मदाह की कोशिश या किसी दूसरे ने लगाई आग? बुजुर्ग ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की है, या फिर उनपर पेट्रोल छिड़ककर किसी दूसरे शख्स ने आग लगा दी, यह अभी सवाल बना हुआ है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। परिजनों से बात की गई है। आग में झुलसे बुजुर्ग राजेंद्र ठाकुर के परिजन ने विरोधी गुट के दो लोगों पर पीछे से घर में घुसकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया है।

डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि घटना की हर पहलु पर जांच की जाएगी। ग लगा ली गई है या लगा दी गई है जांच में यह बात अस्पष्ट हो पाएगा। गांव में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस स्थिति पर नजर रख रही है।

जमीन विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद हो रही थी मापी बताया जा रहा है कि गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद सालों से चला आ रहा है। राजेंद्र ठाकुर एवं महेंद्र यादव वैगेरह के बीच घरारी जमीन का विवाद चल रहा है। फिलहाल सिविल कोर्ट में मनीष रंजन के न्यायालय से मिली डिग्री के बाद सीओ अभिषेक आनंद, अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोर्ट से प्रतिनियुक्त कमिश्नर रत्नाकर झा के साथ महेंद्र यादव वैगेरह को दखल दिहानी कराने मंगलवार को पहुंचे। जमीन की नापी की जा रही थी इसी बीच आग से जलता बुजुर्ग घर से बाहर निकला और हालात बेकाबू हो गए।