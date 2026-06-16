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आग की लपटों से घिरा बुजुर्ग, पुलिस-प्रशासन के उड़े होश, भीड़ ने कमिश्नर को जमकर पीटा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बेनीपट्टी (मधुबनी)
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मधुबनी जिले में कोर्ट के डिक्री आदेश पर पहुंची पुलिस एवं प्रशासन की टीम के सामने एक बुजुर्ग बुरी तरह जलकर झुलस गया। बुजुर्ग घर के अंदर से आग की लपटों से घिरा हुआ बाहर निकला, जिससे सभी दंग रह गए। बुजर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की या किसी ने उन पर जबरन आग लगाई, इसकी जांच की जा रही है।

आग की लपटों से घिरा बुजुर्ग, पुलिस-प्रशासन के उड़े होश, भीड़ ने कमिश्नर को जमकर पीटा

बिहार के मधुबनी जिले से मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बेनीपट्टी थाना के अधवारी गांव वार्ड 5 में उस समय रणक्षेत्र जैसी स्थिति बन गई, जब कोर्ट के आदेश पर दखल दिहानी कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम के सामने एक बुजु्र्ग शरीर में लगी आग से धधकता हुए घर से बाहर भागा। आग लगने से छटपटाता बुजुर्ग एक खेत में जा गिरा। उन्हें जलता देख वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई और प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों को खदेड़कर भगा दिया। कोर्ट के आदेश पर प्रतिनियुक्त कमिश्नर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। उसके साथ जमकर मारपीट की गई।

आग से झुलसे 60 वर्षीय राजेंद्र ठाकुर को पहले जिरौल एक निजी अस्पताल में लाया गया फिर उन्हें अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उन्हें मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ शारंग पाणि पांडेय, डीएसपी अमित कुमार सहित जिले के 10 थानों की पुलिस टीम अधवारी गांव पहुंची। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई, फिलहाल हालात काबू में हैं।

बुजुर्ग जैसे ही घर से बाहर आग की लपटों से घिरा हुआ निकला, वहां मौजूद लोग चीखने-चिल्लाने लगे। बुजुर्ग जलते हुए घर के सामने मौजूद खेत में जा गिरे। कुछ लोगों ने जैसे-तैसे आग को बुझाया। पुलिस और प्रशासन के कर्मियों के होश उड़ गए।

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आत्मदाह की कोशिश या किसी दूसरे ने लगाई आग?

बुजुर्ग ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की है, या फिर उनपर पेट्रोल छिड़ककर किसी दूसरे शख्स ने आग लगा दी, यह अभी सवाल बना हुआ है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। परिजनों से बात की गई है। आग में झुलसे बुजुर्ग राजेंद्र ठाकुर के परिजन ने विरोधी गुट के दो लोगों पर पीछे से घर में घुसकर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया है।

डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि घटना की हर पहलु पर जांच की जाएगी। ग लगा ली गई है या लगा दी गई है जांच में यह बात अस्पष्ट हो पाएगा। गांव में शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस स्थिति पर नजर रख रही है।

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जमीन विवाद में कोर्ट के आदेश के बाद हो रही थी मापी

बताया जा रहा है कि गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद सालों से चला आ रहा है। राजेंद्र ठाकुर एवं महेंद्र यादव वैगेरह के बीच घरारी जमीन का विवाद चल रहा है। फिलहाल सिविल कोर्ट में मनीष रंजन के न्यायालय से मिली डिग्री के बाद सीओ अभिषेक आनंद, अपर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोर्ट से प्रतिनियुक्त कमिश्नर रत्नाकर झा के साथ महेंद्र यादव वैगेरह को दखल दिहानी कराने मंगलवार को पहुंचे। जमीन की नापी की जा रही थी इसी बीच आग से जलता बुजुर्ग घर से बाहर निकला और हालात बेकाबू हो गए।

कोर्ट ने हाल ही में महेंद्र यादव के पक्ष में डिक्री आदेश दिया था। इसी के अनुरूप प्रशासन कब्जा दिलाने पहुंचा था। वहीं, दूसरे पक्ष राजेंद्र ठाकुर के परिजन का कहना है कि पूर्व में दो बार उन्हें डिक्री मिल चुकी है। इस बार की डिक्री के बाद जमीन खाली कराने के लिए उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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