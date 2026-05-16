प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत, ग्रामीणों से बचने के लिए तालाब में कूदे प्रेमी-प्रेमिका; युवक की मौत
Bihar Crime News: मधुबनी के दुर्गापट्टी में ग्रामीणों से बचने के लिए प्रेमी जोड़े ने तालाब में छलांग लगा दी। प्रेमिका बच गई, लेकिन प्रेमी शिवम की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है।
Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में आधी रात को चोरी-छिपे मिलने गए एक प्रेमी जोड़े ने ग्रामीणों के डर से तालाब में छलांग लगा दी। इस घटना में प्रेमिका की तो जान बच गई, लेकिन पानी में डूबने से 20 वर्षीय प्रेमी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात की है। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर के न होने पर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जमकर बवाल काटा।
बांस-बल्ले से डराया, तालाब से बाहर नहीं निकलने दिया
मृतक की पहचान उमगांव निवासी दिनेश कुमार सुमन के इकलौते पुत्र शिवम कुमार (20) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार रात करीब 10 बजे शिवम अपनी प्रेमिका से मिलने तालाब किनारे एक बगीचे में गया था। तभी गांव के कुछ युवकों ने उन्हें देख लिया और पकड़ने दौड़े। खुद को घिरता देख दोनों ने तालाब में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने लड़की को तो किसी तरह बाहर निकाल लिया, लेकिन आरोप है कि लड़कों ने बांस-बल्ले का डर दिखाकर शिवम को बाहर नहीं निकलने दिया। शिवम को तैरना नहीं आता था, जिससे वह गहरे पानी में डूब गया।
अस्पताल में नहीं थे डॉक्टर, आक्रोशित लोगों का हंगामा
करीब एक घंटे बाद घटना की सूचना मिलने पर उमगांव के दर्जनों युवा वहां पहुंचे और शिवम को बाहर निकाला। उसे तुरंत उमगांव स्थित सीएचसी (CHC) ले जाया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इलाज में देरी और लचर स्वास्थ्य व्यवस्था से आक्रोशित लोगों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अस्पताल में जमकर बवाल काटा। आनन-फानन में शिवम को बासोपट्टी के एक निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इकलौता था शिवम, पुलिस कर रही मामले की जांच
शिवम अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही हरलाखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। एसएचओ रंजीत कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।