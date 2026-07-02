मां और प्रेमी को फांसी; अवैध संबंध में 4 साल के बेटे और डेढ़ साल की बेटी का गर्दन मरोड़ दिया था

चार साल के बेटे और डेढ़ साल की बेटी की निर्मम हत्या कांड में झंझारपुर कोर्ट ने बच्चों की मां और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई है।

बिहार के झंझारपुर कोर्ट ने मानवता को शर्मसार करने वाले डबल मर्डर कांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चार साल के बच्चे और उसकी डेढ़ साल की बहन की गरदन मरोड़कर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में कोर्ट ने बच्चों की मां और उसके प्रेमी को मौत तक फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई है। झंझापुर कोर्ट के इतिहास में यह पहला मामला है जब कांड को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट करार देते हुए दोषी मां और उसके प्रेमी को सजा-ए-मौत मुकर्रर किया है। तीन साल की सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आया है।

झंझारपुर कोर्ट के एडीजे -2 अभिषेक रंजन ने यह फैसला सुनाया। पूरे अदालत परिसर में फुलपरास थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड की चर्चा होने लगी। कोर्ट ने बच्चों की मां अनीता देवी और उसके प्रेमी जयप्रकाश मंडल को फांसी की सजा सुनाई । अनीता देवी के पति की शिकायत पर फुलपरास थाने में केस दर्ज किया गया था।

प्रेमी संग फरार हो गई थी अनीता देवी केस में दर्ज जानकारी के अनुसार लौकही थाना क्षेत्र के नरहिया गांव की निवासी अनीता देवी 6 जुलाई, 2023 को अपने प्रेमी जय प्रकाश मंडल के साथ फरार हो गई थी। अनीता अपने साथ चार वर्ष के बेटे और डेढ़ साल की बेटी को लेकर चली गयी थी। दोनों के बीच काफी दिनों से नाजायज प्रेम संबंध चल रहा था। प्रेमी-प्रेमिका कुछ दिनों तक घोघरडीहा के एक रेस्ट हाउस में ठहरे थे। माना जा रहा है कि इसी दौरान दोनों ने मिलकर बच्चों को मार दिया था।

पुल के नीचे की थी हत्या 6 जुलाई को पत्नी के गायब होने की शिकायत अनीता देवी के पति ने फुलपरास थाने से की थी। वह लगातार अपनी पत्नी और बच्चों को खोज रहा था। 10 जुलाई, 2023 की दोपहर फुलपरास थाना क्षेत्र में नदी से शव बरामद किए गए थे। खापा पुल के नीचे दोनों ने मिलकर पहले बच्चों की गर्दन मरोड़कर हत्या की। इसके बाद बेटी के शव को नदी में फेंका और फिर बेटे के शव को भी नदी में फेंक दिया।