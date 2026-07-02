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मां और प्रेमी को फांसी; अवैध संबंध में 4 साल के बेटे और डेढ़ साल की बेटी का गर्दन मरोड़ दिया था

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
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चार साल के बेटे और डेढ़ साल की बेटी की निर्मम हत्या कांड में झंझारपुर कोर्ट ने बच्चों की मां और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई है।

मां और प्रेमी को फांसी; अवैध संबंध में 4 साल के बेटे और डेढ़ साल की बेटी का गर्दन मरोड़ दिया था

बिहार के झंझारपुर कोर्ट ने मानवता को शर्मसार करने वाले डबल मर्डर कांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। चार साल के बच्चे और उसकी डेढ़ साल की बहन की गरदन मरोड़कर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में कोर्ट ने बच्चों की मां और उसके प्रेमी को मौत तक फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई है। झंझापुर कोर्ट के इतिहास में यह पहला मामला है जब कांड को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट करार देते हुए दोषी मां और उसके प्रेमी को सजा-ए-मौत मुकर्रर किया है। तीन साल की सुनवाई के बाद कोर्ट का फैसला आया है।

झंझारपुर कोर्ट के एडीजे -2 अभिषेक रंजन ने यह फैसला सुनाया। पूरे अदालत परिसर में फुलपरास थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड की चर्चा होने लगी। कोर्ट ने बच्चों की मां अनीता देवी और उसके प्रेमी जयप्रकाश मंडल को फांसी की सजा सुनाई । अनीता देवी के पति की शिकायत पर फुलपरास थाने में केस दर्ज किया गया था।

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प्रेमी संग फरार हो गई थी अनीता देवी

केस में दर्ज जानकारी के अनुसार लौकही थाना क्षेत्र के नरहिया गांव की निवासी अनीता देवी 6 जुलाई, 2023 को अपने प्रेमी जय प्रकाश मंडल के साथ फरार हो गई थी। अनीता अपने साथ चार वर्ष के बेटे और डेढ़ साल की बेटी को लेकर चली गयी थी। दोनों के बीच काफी दिनों से नाजायज प्रेम संबंध चल रहा था। प्रेमी-प्रेमिका कुछ दिनों तक घोघरडीहा के एक रेस्ट हाउस में ठहरे थे। माना जा रहा है कि इसी दौरान दोनों ने मिलकर बच्चों को मार दिया था।

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पुल के नीचे की थी हत्या

6 जुलाई को पत्नी के गायब होने की शिकायत अनीता देवी के पति ने फुलपरास थाने से की थी। वह लगातार अपनी पत्नी और बच्चों को खोज रहा था। 10 जुलाई, 2023 की दोपहर फुलपरास थाना क्षेत्र में नदी से शव बरामद किए गए थे। खापा पुल के नीचे दोनों ने मिलकर पहले बच्चों की गर्दन मरोड़कर हत्या की। इसके बाद बेटी के शव को नदी में फेंका और फिर बेटे के शव को भी नदी में फेंक दिया।

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गांव के लोगों ने पकड़ा था

वारदात को अंजाम देने के दौरान ही वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर उन दोनों की गतिविधियों पर पड़ गई। शोर मचाया तो अन्य लोग भी जुट गए। ग्रामीणों ने तत्काल दोनों को पकड़ लिया। घटना पुल के नीचे स्थिति संदेहास्पद देखकर लोगों ने उन्हें पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। पुलिस की छानबीन में बेटे का शव उसी दिन बरामद हो गया। बेटी का शव अगले दिन नदी से निकाला गया। उसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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