Madhubani District Result LIVE: मधुबनी की 10 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 8 NDA तो 2 MGB जीता था
संक्षेप: Madhubani District Seats Overall Results: मधुबनी जिले की हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा कुल 10 विधानसभा सीटों में से 2020 में 8 पर एनडीए को जीत मिली थी, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था।
Madhubani District Seats Overall Results: मधुबनी जिले की विधानसभा सीटों हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर (SC), झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा कुल दस सीटों पर मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में जिले की 10 में से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को 8 सीटें मिली थीं, जबकि महागठबंधन (MGB) ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
NDA में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 5 सीटें और जनता दल यू (JDU) को 3 सीटें मिली थीं। हरलाखी में सुधांशु शेखर (JD(U)) ने जीत दर्ज की थी। बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा (BJP) जीते। खजौली में अरुण शंकर प्रसाद (BJP) और बाबूबरही में मीना कुमारी JD(U) को जीत मिली। बिस्फी में हरिभूषण ठाकुर (BJP) और मधुबनी में समीर कुमार महासेठ (RJD) जीते। राजनगर (SC) में रामप्रीत पासवान (BJP) और झंझारपुर में नीतिश मिश्रा (BJP) जीते। फुलपरास में श्रुति कुमारी JD(U) और लौकहा में भरत भूषण मंडल (RJD) जीते थे।
इस बार इनमें प्रमुख मुकाबला
झंझारपुर
नितीश मिश्रा (JDU)
रामनारायण यादव (CPI)
बिस्फी
हरिभूषण ठाकुर 'बचौल' (BJP)
आसिफ अहमद (RJD)
मधुबनी
समीर कुमार महासेठ (RJD )
माधव आनंद (RLM)
राजनगर (SC)
सुजीत पासवान (BJP)
विष्णु राम (RJD)
बेनीपट्टी
विनोद नारायण झा (BJP)
नलिनी रंजन झा (Congress)
हरलाखी
सुधांशु शेखर (JDU)
राकेश कुमार पाण्डेय (CPI)
फूलपरास (Phulparas)
शीला मंडल (JDU)
सुबोध मंडल (कांग्रेस)
लौकहा (Laukaha)
सतीश शाह (JDU)
भारत भूषण मंडल (RJD)
बाबूबरही (Babubarhi)
मीना कामत (JDU)
अरुण कुशवाहा (RJD)
खजौली (Khajauli)
अरुण शंकर प्रसाद (BJP)
बृजकिशोर यादव (RJD)
मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल के साथ एक अतिरिक्त टेबल
ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14+1 टेबल की व्यवस्था की गई है। 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती और एक टेबल सहायक निर्वाची पदाधिकारी संचालित करने के लिए लगाया गया है। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो प्रेक्षक हैं। हर टेबल पर भी उम्मीदवारों गणना अभिकर्ता (काउंटिंग एजेंट) नियुक्त किए गए हैं। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग टेबल लगा है। इस पर भी उम्मीदवारों के गणना अभिकर्ता नियुक्त हैं। जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम बूथ हैं, वहां न्यूनतम 25 राउंड और जिन क्षेत्रों में अधिक बूथ हैं, वहां 30 या अधिक राउंड गिनती हो सकती है।
