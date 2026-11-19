अब इस पूरे मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) डॉ. ललिता कुमारी के लिखित आवेदन पर हरलाखी थाने में पूर्व सीडीपीओ पल्लवी कुमारी, निजी खाताधारक कुमार अभिनव समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

मधुबनी, प्रधान संवाददाता। बिहार के मधुबनी जिले में एक सीडीपीओ की कारस्तानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस महिला अफसर पर सरकार के करोड़ों रुपये एक निजी बैंक अकाउंट में भेजने का आरोप लगा है। दरअअसल हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय के एसबीआई खाते से एक निजी व्यक्ति के दो बैंक खातों में 3 करोड़ 21 लाख 35 हजार 61 रुपये ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया है। विभागीय जांच में सरकारी राशि के इस कथित अवैध हस्तांतरण का खुलासा हुआ है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) डॉ. ललिता कुमारी के लिखित आवेदन पर हरलाखी थाने में पूर्व सीडीपीओ पल्लवी कुमारी, निजी खाताधारक कुमार अभिनव समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और सहायक जिला लेखा पदाधिकारी की टीम ने हरलाखी बाल विकास परियोजना कार्यालय के वित्तीय अभिलेखों और बैंक विवरणों की जांच की थी। जांच के दौरान प्रथमदृष्टया सरकारी राशि निजी बैंक खातों में अवैध रूप से ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि हुई।

जांच में पाया गया कि परियोजना कार्यालय के एसबीआई खाते से निजी व्यक्ति कुमार अभिनव के आईसीआईसीआई बैंक खाते में 79 लाख 82 हजार 609 रुपये और एचडीएफसी बैंक खाते में 2 करोड़ 41 लाख 52 हजार 452 रुपये अंतरित किए गए। इस तरह दोनों खातों में कुल 3 करोड़ 21 लाख 35 हजार 61 रुपये भेजे गए। विभाग ने तत्कालीन सीडीपीओ पल्लवी कुमारी, निजी खाताधारक कुमार अभिनव तथा कथित अवैध ट्रांसफर में शामिल अन्य ज्ञात-अज्ञात कर्मियों और बैंक अधिकारियों के विरुद्ध बीएनएस एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। मामले के अनुसंधान की जिम्मेदारी एसआई दीपक कुमार को सौंपी गई है।