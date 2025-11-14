Hindustan Hindi News
Madhuban Assembly Seat Result 2025
Madhuban Result LIVE:राणा रंधीर सिंह और संध्या रानी में से कौन जीतेगा, आज फैसला

संक्षेप: Madhuban Assembly Seat Result Live 2025: पूर्वी चंपारण जिले की मथुबन विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलट पेपर की गिनती हुई और उसके बाद ईवीएम मशीन में पड़े वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी ने इस सीट से राणा रंधीर सिंह को टिकट थमाया है। 

Fri, 14 Nov 2025 09:48 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
Madhuban Assembly Seat Result Live 2025: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की मधुबन विधानसभा सीट पर आज मतगणना हो रही है। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद यहां जीत-हार की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और राणा रणधीर यहां से अभी मौजूदा विधायक हैं। राणा रंधीर का सीधा मुकाबला राजद (राष्ट्रीय जनता दल) की महिला उम्मीदवार संध्या रानी से है। इस सीट पर जनसुराज पार्टी ने विजय कुमार कुशवाहा को टिकट थमाया है। इसके अलावा बीएसपी ने यहां से हरिचंद्र प्रसाद और आम आदमी पार्टी ने कुणाल भूषण उर्फ बिट्टू को टिकट थमाया है। यहां कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

Madhuban Assembly Seat Result Live 2025:

9.36 AM- Madhuban Result LIVE: इस सीट से राणा रणधीर सिंह अभी आगे चल रहे हैं।

8.36 AM- Madhuban Result LIVE: बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

मधुबन विधानसभा सीट पर साल 2020 में हुए चुनाव में राणा रंधीर को कुल 73,179 वोट मिले थे। उस चुनाव में राजद ने इस सीट से मदन प्रसाद को उतारा था। मदन प्रसाद को कुल 67,301 वोट मिले थे। इस चुनाव के परिणामों में एक खास बात यह भी थी कि यहां नोटा तीसरे नंबर पर था और उसे 3,732 मत मिले थे। मदन प्रसाद को यहां कुल 67301 वोट मिले थे।

बिहार विधानसभा में क्रम सख्या 18 पर मौजूद मधुबन विधानसभा सीट पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ करती थी। बाद में यह सीट सामान्य वर्ग सीट में बदल दी गई थी। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में राणा रणधीर आरजेडी का दाम छोड़कर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भी राणा रणधीर सिंह की जीत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि, हर समीकरण को फिट करने के लिए यहां ब्राह्मण और राजपूतों के वोट की जरूरत पड़ती है।

