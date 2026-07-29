Madhepura News: 70 किमी स्केटिंग कर बाबा सिंहेश्वर नाथ का किया दर्शन

Madhepura News: रवि शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, रूपेश कुमार ने 70 किमी स्केटिंग कर बाबा सिंहेश्वर नाथ का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमेशा यादगार रहेगी। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। रुपेश पिछले दो वर्षों से स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं और यह पहली धार्मिक यात्रा है।

Madhepura News: रवि शर्मा की रिपोर्ट 70 किमी स्केटिंग कर बाबा सिंहेश्वर नाथ का किया दर्शन सिंहेश्वर, निज संवाददाता आस्था और भक्तिभाव के साथ युवक 70 किमी स्केटिंग कर बुधवार को बाबा नगरी सिंहेश्वर पहुंचा।

रूपेश कुमार की यात्रा बाबा सिंहेश्वर नाथ का दर्शन करने के बाद उसने कहा कि यह यात्रा उसके लिए हमेशा यादगार रहेगी। स्थानीय लोगों ने उसका स्वागत किया। बताया गया कि खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत बेला पीरनगरा गांव निवासी रूपेश कुमार अपनी अनोखी श्रद्धा के साथ बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर की यात्रा पर निकले। उन्होंने अपने घर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी स्केटिंग करते हुए तय कर बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर पहुंचने का संकल्प लिया। रास्ते भर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने रुपेश कुमार का उत्साह बढ़ाया। कई जगहों पर लोगों ने उन्हें रोककर बिस्कुट, ठंडा पानी और अन्य खाद्य सामग्री भेंट की तथा उनकी इस अनोखी यात्रा की सराहना की।

रुपेश कुमार का अनुभव रुपेश कुमार ने कहा, "अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो मंजिल कभी दूर नहीं होती। उन्होंने बताया कि वे पिछले करीब दो वर्षों से स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं और यह उनकी पहली धार्मिक स्केटिंग यात्रा है। उन्होंने संकल्प लिया है कि बाबा सिंहेश्वर नाथ के दर्शन करने के बाद वह सकुशल अपने घर लौटेंगे।

आगे की योजना रूपेश कुमार ने आगे बताया कि नौ अगस्त को वह बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर के लिए भी स्केटिंग यात्रा पर निकलेंगे और भोले बाबा के दर्शन करेंगे। रुपेश कुमार की इस अनोखी भक्ति और साहसिक यात्रा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। श्रद्धा, समर्पण और आत्मविश्वास का यह अनूठा उदाहरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।