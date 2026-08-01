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Madhepura News: करंट लगने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: मुरलीगंज के जोरगामा वार्ड तीन में एक व्यक्ति कन्नू ऋषिदेव (55) की करंट लगने से मौत हो गई। वह खेत में शौच के लिए गया था और बिजली के नंगे तार से चिपक गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। परिजनों में शोक की लहर है।

Madhepura News: करंट लगने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत

Madhepura News: मुरलीगंज, निज प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के जोरगामा वार्ड तीन में शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी। बताया गया कि करंट लगने के बाद जख्मी हालत में उसे सीएचसी लाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जोरगामा वार्ड तीन निवासी कन्नू ऋषिदेव (55) के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि किन्नू ऋषिदेव मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वह सुबह घर के बगल की खेत में शौच के लिए गया था। इसी दौरान खेत में पड़े बिजली के नंगे तार की चपेट में आ गया।

करंट लगने से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियो के अनुसार किन्नू ऋषिदेव मोटर पंप का तार जोड़ने के लिए बिजली पोल पर सीढ़ी के सहारे चढ़ रहा था। प्रभारी थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराकर कर परिजन को सौंपा गया है। आवेदन प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं।

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