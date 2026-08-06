Madhepura News: बाबा नगरी बनी 'जाम नगरी': सावन में श्रद्धालु बेहाल, बुधवार को मवेशी हाट ने बढ़ाई मुसीबत

Madhepura News: सिंहेश्वर । निज संवाददाता बिहार की प्रसिद्ध बाबा नगरी सिंहेश्वर में सावन के

Madhepura News: सिंहेश्वर । निज संवाददाता बिहार की प्रसिद्ध बाबा नगरी सिंहेश्वर में सावन के पावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और बुधवार को लगने वाले मवेशी हाट के कारण पूरे बाजार की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। बुधवार सुबह आठ बजे से शुरू हुआ जाम शाम छह बजे तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। इस दौरान एम्बुलेंस, स्कूल वैन, यात्री बसें, निजी वाहन और दोपहिया सवार घंटों तक सड़क पर रेंगते रहे। महज एक किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को डेढ़ से दो घंटे तक का समय लग गया।

जाम का कब्जा दुर्गा चौक से नारियल बोर्ड तक जाम का कब्जा

सिंहेश्वर मुख्य बाजार में दुर्गा चौक, पुलिस लाइन, बस स्टैंड और नारियल बोर्ड तक लगभग एक किलोमीटर का इलाका दिनभर जाम की चपेट में रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। कई बार यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

भक्तों की भीड़ और मवेशी हाट सावन के कारण बाबा सिंहेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए दूर-दराज से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। वहीं बुधवार को लगने वाले मवेशी हाट में बड़ी संख्या में खरीदार और पशु लेकर आए वाहनों की आवाजाही ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। बड़े वाहनों के बाजार में प्रवेश से सड़कें पूरी तरह जाम हो गईं।

आपातकालीन सेवाएं प्रभावित एम्बुलेंस और स्कूल वैन भी घंटों फंसी

जाम का सबसे गंभीर असर आपातकालीन सेवाओं पर पड़ा। कई एम्बुलेंस घंटों तक जाम में फंसी रहीं। स्कूल वैन में बैठे छोटे-छोटे बच्चे भी लंबे समय तक सड़क पर फंसे रहे। गर्मी और उमस के बीच बच्चों व मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी।

स्थानीय समस्याएं अतिक्रमण और मनमानी ने बढ़ाई मुश्किल

स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे अवैध रूप से सजी दुकानें, ऑटो, ई-रिक्शा और टोटो चालकों की मनमानी जाम की सबसे बड़ी वजह है। चालक जहां-तहां वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे मुख्य सड़क की चौड़ाई काफी कम हो जाती है। हल्की भी भीड़ होने पर पूरा बाजार जाम की गिरफ्त में आ जाता है।

व्यवस्था की कमी ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी

मंदिर क्षेत्र और प्रमुख चौक-चौराहों पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की कमी साफ दिखाई दी। पुलिसकर्मी लगातार वाहनों को निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन श्रद्धालुओं और वाहनों की अत्यधिक संख्या के आगे व्यवस्था बेबस नजर आई।

सामान्य समस्या हर सप्ताह तीन दिन बनती है यही स्थिति

स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंहेश्वर में जाम अब अपवाद नहीं, बल्कि नियमित समस्या बन चुकी है। रविवार और सोमवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ तथा बुधवार को मवेशी हाट के कारण बाजार क्षेत्र में भीषण जाम लगना लगभग तय रहता है। कई बार आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक वाहन एक ही जगह फंसे रहते हैं।

स्थानीय लोगों में आक्रोश स्थानीय निवासी संतोष कुमार, विवेक कुमार और राजू कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि वर्षों से जाम की समस्या बनी हुई है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। लोगों का कहना है कि सावन मेला और त्योहारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर किसी तरह स्थिति संभाल ली जाती है, लेकिन सामान्य दिनों में यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे रहती है।

मुख्य मांगें स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें

ई-रिक्शा, ऑटो और टोटो के लिए अलग रूट और स्थायी स्टैंड बनाया जाए।

बाजार क्षेत्र में सख्ती से नो-पार्किंग व्यवस्था लागू की जाए।

सड़क किनारे अतिक्रमण और अवैध दुकानों पर नियमित कार्रवाई हो।

सावन, सोमवार, बुधवार और अन्य विशेष अवसरों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए।

बड़े वाहनों के प्रवेश के लिए समय निर्धारित किया जाए ताकि बाजार में यातायात प्रभावित न हो।

प्रशासन की चुनौती प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती

सावन मेले के दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सिंहेश्वर में जाम से निपटना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। यदि समय रहते स्थायी ट्रैफिक प्रबंधन, अतिक्रमण हटाने और पार्किंग व्यवस्था पर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।