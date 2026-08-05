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Madhepura News: दुधारू भैंस चोरी किए जाने से पशुपालक परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: मुरलीगंज के पकिलपार गांव में बदमाशों ने एक किसान के दरवाजे पर बंधी दुधारू भैंस और पाड़ा चुरा लिया। भैंस और पाड़ा की कीमत लगभग एक लाख रुपये थी। किसान भूमि यादव ने बताया कि यह उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन था। पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

Madhepura News: दुधारू भैंस चोरी किए जाने से पशुपालक परेशान

Madhepura News: मुरलीगंज, निज प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के पकिलपार गांव वार्ड चार में सोमवार की देर रात बदमाशों ने एक किसान के दरवाजे पर बंधी दुधारू भैंस और पाड़ा चोरी कर लिया। भैंस और पाड़ा की कीमत करीब एक लाख रुपये होने की बात कही जा रही है।पशुपालक भूमि यादव ने कहा कि सोमवार रात परिवार के सभी सदस्य भोजन करने के बाद सो गए थे। उनके दो पोते भी दरवाजे पर सोये थे। बदमाशों ने देर रात दरवाजे पर बंधी दुधारू भैंस और पाड़ा खोल लिया। मंगलवार सुबह परिवार के लोग जगे तो दोनों पशु गायब मिले। भूमि यादव ने कहा कि उसके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन भैंस थी।

थाना अध्यक्ष नूरूल हक ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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