Madhepura News: जेएनकेटी में चोरी कर रहे युवक धराया, पुलिस को किया सपुर्द
Madhepura News: सिंहेश्वर में जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में गार्डन लाइट और तार की चोरी का मामला सामने आया। चोरी करते समय सुरक्षा गार्ड ने एक युवक को पकड़ा। उससे तीन अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Madhepura News: सिंहेश्वर। निज संवाददाता जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा परिसर में गार्डन लाइट और तार चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी करते हुए एक युवक को सुरक्षा गार्ड ने मौके पर पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने कथित तौर पर चोरी में शामिल तीन अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। मामले में सिंहेश्वर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिकित्सा महाविद्यालय के भू-सम्पदा पदाधिकारी की ओर से सिंहेश्वर थानाध्यक्ष को दिए गए पत्र के अनुसार, 10 अगस्त को मेडिकल कॉलेज परिसर में गार्डन लाइट तार सहित चोरी करते हुए नितिश कुमार, पिता शंभू यादव, निवासी मंसूरी टोला, मजरहट, थाना सिंहेश्वर को पकड़ा गया।
बताया गया है कि युवक को कॉलेज के सुरक्षा गार्ड ने पकड़कर अपने कब्जे में रखा और इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी। पत्र में उल्लेख है कि पकड़े गए युवक से पूछताछ के दौरान चोरी की घटना में कथित रूप से शामिल उसके अन्य साथियों के नाम सामने आए। इनमे राजा आलम, पिंटू कुमार, पंकज कुमार के नाम दर्ज हैं।सिंहेश्वर थाने में केस दर्ज, एएसआई सुबोध रजक करेंगे जांच: कॉलेज प्रशासन ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए सिंहेश्वर थाने को लिखित शिकायत दी। थाने की ओर से मामले की जांच की जिम्मेदारी एएसआई सुबोध रजक को दी गई है। पुलिस अब चोरी की घटना में अन्य आरोपियों की भूमिका, चोरी किए गए सामान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
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