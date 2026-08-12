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Madhepura News: शिक्षक पर एक छात्र से मारपीट करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: मुरलीगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मीरगंज में एक शिक्षक पर छात्र आशीष कुमार की बेरहमी से पिटाई का आरोप है। छात्र की मां ने शिक्षा विभाग में शिकायत दर्ज करवाई है। शिक्षक ने विवाद के बाद छात्र को मारा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है।

Madhepura News: शिक्षक पर एक छात्र से मारपीट करने का आरोप

Madhepura News: मुरलीगंज, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मीरगंज में एक शिक्षक पर एक छात्र की बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। मामले में छात्र के अभिभावक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। छात्र की मां मीरगंज वार्ड 11 की वार्ड सदस्य सह विशिस अध्यक्ष वीणा देवी ने डीईओ को आवेदन देकर कहा कि पिछले आठ अगस्त को स्कूल के शिक्षक सिराजूल उर्फ इकबाल ने विद्वेष की भावना से उनके पुत्र वर्ग के छात्र आशीष कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि आठ अगस्त को खेल-कूद के दौरान बच्चों के बीच विवाद हुआ था।

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शिक्षक सिराजूल के पुत्र ने अपने पिता से शिकायत की थी। इस बात पर उक्त शिक्षक ने एचएम को जानकारी देने के बजाय उनके पुत्र के साथ बेरहमी से मारपीट किया। विशिस अध्यक्ष वीणा देवी ने कहा कि इससे पूर्व भी इसी शिक्षक ने उनके पुत्र के साथ मारपीट की थी। उस समय ग्रामीणों ने मामले को शांत कराया गया था। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष होने के कारण जब कभी स्कूल की विधि व्यवस्था देखने जाते हैं तो दुर्व्यवहार किया जाता है। किसी तरह का विवाद होने पर पास में रहने वाले उक्त शिक्षक के ससुराल वाले भी स्कूल पहुंच कर हंगामा करने लगते हैं। इससे छात्र-छात्राओं का पठन पाठन प्रभावित होता है। छात्र से मारपीट के मामले में विशिस अध्यक्ष ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।उधर शिक्षक सिराजूल उर्फ इकबाल ने कहा कि स्कूल में दो बच्चों के बीच मारपीट हुई थी। इसके बाद दोनों बच्चों को समझाकर हटा दिया गया था। बच्चे के साथ मारपीट करने का उनपर लगाया गया आरोप पूरी तरह गलत और निराधार है। इस बावत जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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