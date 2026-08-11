Madhepura News: हथियार के बल लूटपाट की नियत से गोली मार एक व्यक्ति को किया घायल

Madhepura News: श्रीनगर थाना पुलिस ने हथियार के बल लूटपाट की नियत से गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाने में दर्ज कई मामलों के चलते पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है।

Madhepura News: कुमारखंड,निज प्रतिनिधि। श्रीनगर थाना पुलिस ने हथियार के बल लूटपाट की नियत से गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घटना का विवरण थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि रविवार रात करीब दस बजे परमानंदपुर वार्ड 7 निवासी सिकंदर कुमार नामक एक व्यक्ति अपने बाइक से लक्ष्मीपुर भगवती के तिनकोनमा फाटक स्थित अपने संबंधी के यहां से घर लौट रहे थे। जैसे ही फाटक से आगे मुसहरी चौक से पीछे बाइक सवार व्यक्ति पहुंचे कि पहले से घात लगाकर बैठे तीन बदमाश ने उसे रोकने का इशारा किया। लेकिन बाइक चालक रुकने के बजाय आगे बढ़ गया।

घायल व्यक्ति की स्थिति इसी बीच बदमाशों ने उसपर गोली चला दी जो सिकंदर को बायां हाथ में जा लगी। इस बीच लोगों के आने की आहट पाकर बदमाश भाग निकले और घायल व्यक्ति को परिजनों ने सीएचसी पहुंचाया। जहां प्राथमिक इलाज कर उसे जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस कार्रवाई थानाध्यक्ष ने बताया कि घायल व्यक्ति से पुलिस ने सीएचसी पहुंच कर उनका फर्द बयान लिया। उन्होंने अपने फर्द बयान में कहा कि लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत वार्ड 14 निवासी पंचु दास व अन्य दो बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि आरोपी पंचु दास अपने घर में किसी अन्य घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया मौके पर वरीय अधिकारी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एसआई विकास कुमार पासवान, एसआई अंशु कुमारी, एएसआई कमल किशोर व मनोहर कुमार तथा सशस्त्र बलों के जवान के साथ पुलिस टीम ने आरोपी बदमाश के घर पर छापामारी की। जहां पुलिस को आते देख वह सभी भागने लगा। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी बदमाश पंचु दास और एक अन्य सहयोगी रामनगर महेश निवासी अमित कुमार को पकड़ लिया। जबकि एक अन्य बदमाश प्रमोद राम पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।

बदमाशों का आपराधिक इतिहास थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों के पास से एक देशी लोडेड कट्टा, एक देशी मास्केट, 4 कारतूस बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि मौके पर ही दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार बदमाश पंचु दास का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ श्रीनगर, जदिया(सुपौल), बनमनखी (पुर्णिया), रानीगंज (अररिया) थाना में अलग-अलग दर्जनों मामले दर्ज हैं।

थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों गिरफ्तार बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और भागे हुए बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी जारी है।