Madhepura News: ड्यूटी में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : डीएम

Madhepura News: सिंहेश्वर, निज संवाददाता। श्रावणी मेला को लेकर बाबा नगरी सिंहेश्वर में जिला प्रशासन की ओर से सभी जरूरी तैयारी पूरी कर ली गयी है। सिंहेश्वर बाजार सहित मंदिर परिसर और मंदिर आने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए अधिकारियों और पुलिस के जवानों की तैनाती की गयी है। गुरुवार को डीएम सह सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष अभिषेक रंजन ने मंदिर परिसर में सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि श्रावणी मेला के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि बाबा नगरी में खासकर सावन की रविवार और सोमवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है।

प्रशासन के द्वारा हर संभव कोशिश की गयी है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जगह जगह पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गय है। अधिकारियों से कहा गया है कि कोई श्रद्धालु कुछ भी जानकारी लेना चाहे तो सम्मान के साथ जानकारी दें। अधिकारियों की एक छोटी सी गलती पूरे प्रशासन को बदनाम कर देता है। सभी को इस बात की उम्मीद रहती कि पुलिस या पदाधिकारी उनकी मदद करेंगे। डीएम ने कहा कि ट्रैफिक प्लान काफी अच्छे से तैयार की गयी है। हर जगह लाइट, पंडाल सहित अन्य सुविधा होगी। किसी की गाड़ी चोरी न हो इसके लिए पूरी चौकसी का निर्देश दिया गया है। पार्किंग स्थल पर पुलिस की तैनाती की गयी है। पुलिस के अलावा वॉलेंटियर को भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों को पहले समझाएं और न समझे तो उसे थाने पहुंचा दें। एसपी संदीप सिंह ने कहा कि जगह- जगह वायरलेस सिस्टम दिया जाएगा। कहा कि मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती मंदिर के अंदर, बाहर और आस पास के क्षेत्रों में भी की गयी है। इससे सभी जगहों पर निगरानी रखी जा सकेगी। मंदिर परिसर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती है। किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण कंट्रोल रूम में किया जाएगा। शिवगंगा पोखर में 24 घंटे गोताखोर और कर्मी मौजूद रहेंगे। गाड़ी जहां रोकने की जरूरत है वहीं पर रोकें। पूरे मंदिर परिसर में कैमरा लगाया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भावना को ठेस न पहुंचे इसका खास ख्याल रखा जाए। बैठक में डीडीसी अनिल बसाक, एडीएम अरुण कुमार, ओएसडी संतोष कुमार, डीएसपी ट्रैफिक चेतनानंद झा, मेजर विकास कुमार, सार्जेंट कुंदन कुमार, बीडीओ ज्योति गामी, प्रभारी कार्यपालक तान्या कुमारी, नगर पंचायत अध्यक्षा पूनम देवी सहित अन्य मौजूद रहे।