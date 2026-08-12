Madhepura News: गोली लगने वाले युवक का चल रहा इलाज, फरार बदमाश की तलाश जारी
Madhepura News: कुमारखंड के परमानंदपुर सात निवासी सिकंदर कुमार को बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार है। घायल को पुर्णिया से सिलिगुड़ी के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापामारी कर रही है।
Madhepura News: कुमारखंड। श्रीनगर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर सात निवासी सिकंदर कुमार को घर लौटने के दौरान तिनकोनमा फाटक से आगे मुसहरी चौक से पहले बदमाशों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल दो बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक अन्य बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा उसकी तलाश जारी है और लगातार छापामारी की जा रही है। इधर गोली लगे युवक को पुर्णिया से सिलिगुड़ी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार ने बताया कि घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस टीम ने दो बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस को चकमा देकर भाग निकले एक अन्य घटना में शामिल बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम लगातार संबंधित ठिकाने पर छापामारी कर रही।
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