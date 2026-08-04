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Madhepura News: बोलबम सेवा समिति में शिवभक्तों का लगा तांता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: ग्वालपाड़ा में सावन की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों के लिए सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भक्तों की सुविधा के लिए मिठाइयों, फलों, गर्म पानी और दवाइयों की व्यवस्था की गई। उप मुखिया और समिति सदस्यों ने शिविर का शुभारंभ किया, जहां रात भर भजन और कीर्तन का आयोजन हुआ।

Madhepura News: बोलबम सेवा समिति में शिवभक्तों का लगा तांता

Madhepura News: ग्वालपाड़ा, निज प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर जल चढ़ाने जा रहे शिवभक्तों के लिए प्रखंड मुख्यालय में जगह-जगह सेवा शिविर का आयोजन किया गया। बोलबम सेवा समिति में रविवार को रात भर शिवभक्तों का तांता लगा रहा। शिविर में कांवरियों की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किया गया था। नाश्ते में मिठाइयों और फलों की व्यवस्था की गयी थी। इसके अलावा गर्म पानी, दूध और चाय के अलावा दवाइयों का भी इंतजाम किया गया था। देर शाम उप मुखिया टुना देवी, समिति सदस्य नीलम देवी, मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र यादव, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार, उपप्रमुख प्रतिनिधि रणविजय कुमार, विषवाड़ी मुखिया प्रतिनिधि सोनू कुमार उर्फ बिजली यादव, पीरनगर मुखिया संजीव कुमार उर्फ दारा पासवान, पंसस प्रतिनिधि टुनटुन साह, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघन स्वर्णकार ने संयुक्त रूप से शिविर का शुभारंभ किया।

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शिविर में रात भर भजन - कीर्तन का सिलसिला जारी रहा। शिविर में पिक्कू, मंगल, विकास सोनी, पंकज ठाकुर, बंटी, आनंद कुमार, सुधीर कुमार, बासुकी साह, अरुण साह सहित दर्जनों लोग रात भर सक्रिय रहे।

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