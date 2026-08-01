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Madhepura News: प्रखंड कार्यालय परिसर में जल जमाव से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: पुरैनी प्रखंड कार्यालय परिसर में जलजमाव की समस्या गहरी होती जा रही है। बारिश होते ही यहां जलजमाव हो जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए न तो जनप्रतिनिधि और न ही अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। बीडीओ ने सकारात्मक पहल का वादा किया है।

Madhepura News: प्रखंड कार्यालय परिसर में जल जमाव से परेशानी

Madhepura News: पुरैनी, संवाद सूत्र। प्रखंड कार्यालय परिसर में जलजमाव की समस्या गंभीर बनी है। हल्की बारिश होने पर जल जमाव का नजारा उत्पन्न हो जाता है। प्रखंड कार्यालय आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद न तो जनप्रतिनिधि और न ही अधिकारी इस समस्या का निदान करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोग इस तरह की परेशानी पिछले कई वर्षों से झेलने को मजबूर है। लगातार बारिश होने पर पूरे परिसर में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लंबे समय तक जल जमाव रहने से ब्लॉक कर्मियों को भी काफी परेशानी होने लगती है। तेज रफ्तार से छोटी बड़ी वाहन निकलने के दौरान कीचड़ के छींटे लोगों को मुसीबत में डाल देता है।

बीडीओ अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इस दिशा में सकारात्मक पहल किया जाएगा।

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