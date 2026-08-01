Madhepura News: कार व पिकअप में जबरदस्त टक्कर, बाल- बाल बचे सवार
Madhepura News: पूर्णिया में कार और पिकअप के बीच तेज टक्कर हुई। घटना नेवालाल चौक के पास फ्लाईओवर के समीप हुई, जहां पिकअप और कार आपस में टकरा गए। इसमें कार चालक को हल्की चोट आई, लेकिन किसी को गंभीर चोट नही आई। मामले की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी है।
Madhepura News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। कार व पिकअप में जबरदस्त टक्कर हो गयी। हालांकि संयोग से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है। घटना मरंगा थाना के नेवालाल चौक के समीप फ्लाईओवर के समीप हुई। जहां जीरोमाइल की ओर से आ रही एक पिकअप और नेवालाल चौक की ओर से आ रही कार में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार नेवालाल चौक की ओर मुड़ गई। इसी दौरान कार की एयरबेग खुल गई और कार चालक बाल- बाल बच गया। मरंगा के अपर थानाध्यक्ष कुमार पंकज ने बताया कि कार चालक को हल्की चोट आई है। लिखित आवेदन नही दिया गया है।
आवेदन के आएगा तो कार्रवाई की जाएगी।
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