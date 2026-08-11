Madhepura News: दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
Madhepura News: सावन की दूसरी सोमवारी पर कुमारखंड क्षेत्र में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। स्थानीय आयोजकों ने शांतिपूर्ण माहौल में पूजा का आयोजन किया, भजन कार्यक्रम भी हुए। श्रद्धालुओं के लिए शरबत और महाप्रसाद की व्यवस्था की गई।
Madhepura News: कुमारखंड, निज प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी पर पूरे प्रखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहा। प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित शिवालय सहित रामनगर महेश, रौता, परमानंदपुर, खेदन बाबा स्थान सुरहा चाप, रहटा, रानीपट्टी सुखासन, इसराइन बेला, इसराइन कला, टेंगराहा परिहारी, बेलारी, बिशनपुर बाजार, टेंगराहा सिकियाहा सहित अन्य पंचायतों के शिवालयों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। कड़ी धूप में भी सुबह से ही श्रद्धालु शिवालय में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते रहे। हर जगह शिवालयों के पास श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय आयोजकों द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में पूजा करने के लिए तैयारी रही। प्रखंड मुख्यालय स्थित शिवालय, रामनगर महेश स्थित नर्मदेश्वर व रसिकेश्वर शिव मंदिर, रौता स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, रहटा, परमानंदपुर, रानीपट्टी सुखासन सहित अन्य पंचायत स्थित शिवालयों में पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह आ रहा।
शिवालयों की सजावट भी की गयी थी। जगह जगह संध्या में शिवालयों में शिवधुन संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया गया। रौता में भजन कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने दिनभर भक्ति गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। आयोजक द्वारा श्रद्धालुओं के लिए शरबत और महाप्रसाद की व्यवस्था की गयी थी।
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