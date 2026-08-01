Madhepura News: सीएसपी से नकदी व चांदी के सिक्के की चोरी
Madhepura News: उदाकिशुनगंज के डुमरैल चौक पर ग्राहक सेवा केंद्र में चोरी हुई। चोरों ने नकदी और चांदी के सिक्के चुराए। सीएसपी संचालक ने बताया कि चोरी बुधवार रात को हुई, जब वह केंद्र बंद करके चले गए थे। पुलिस छानबीन कर रही है।
Madhepura News: पुरैनी, संवाद सूत्र। उदाकिशुनगंज से भटगामा जाने वाली एसएच 58 डुमरैल चौक के निकट ग्राहक सेवा केंद्र को चोरों ने निशाना बनाया और नकदी सहित चांदी के सिक्के चोरी कर फरार हो गया। गणेशपुर पंचायत निवासी सीएसपी संचालक सह पैक्स अध्यक्ष प्रीतम कुमार ने थाना में आवेदन देकर कहा कि बुधवार की संध्या करीब सात बजे सीएसपी बंद कर घर चले गए थे। गुरुवार की सुबह जब वे दस बजे सीएसपी केंद्र खोला गया तो उसके अंदर का सामान यत्र तत्र बिखरा पड़ा था। आलमीरा का ताला टूटा हुआ था और उसके अंदर से साढे तीन लाख रुपए और चांदी के सिक्के गायब थे।
थाना अध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। घटना की छानबीन की जा रही है।
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