Madhepura News: सड़क निर्माण में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन

Madhepura News: सड़क निर्माण में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन
Madhepura News: ग्रामीणों ने केलाबाड़ी से अरसंडी टोला तक हुई सड़क निर्माण में अनियमितता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जबकि निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण गांव में जल जमाव और कीचड़ की समस्या उत्पन्न हुई। विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है।
Madhepura News: चौसा, निज संवाददाता। घोषई पंचायत के केलाबाड़ी से अरसंडी टोला होते हुए तेतरी तक कराए गए सड़क निर्माण में बरती गयी अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। आदर्श ग्राम अरसंडी टोला में विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने सड़क निर्माण गड़बड़ी करने और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण सिंटू यादव, अशोक यादव, मनोहर यादव, चमक लाल यादव, अरविंद यादव, विष्णु देव यादव, रुपेश यादव, सर्वेश यादव, गुलशन यादव, व्यास यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत करीब 42 लाख रुपए की लागत से तीन महीने पूर्व केलाबाड़ी से आदर्श ग्राम अरसंडी होते हुए तेतरी बासा तक सड़क निर्माण कराया गया। लेकिन निर्माण के बाद से ही जगह-जगह पीचिंग उखाड़ना शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान जल जमाव वाले कुछ जगहों पर 5 से 6 इंच तक पीसीसी ढलाई का भी प्रावधान था। लेकिन निर्माण के दौरान अनियमितता बरती गयी और मात्र डेढ़ से दो इंच पीसीसी ढलाई कर सड़क निर्माण की सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की गयी। इसके कारण हल्की बारिश होने पर भी गांव में कीचड़ और जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों किनारे फ्लैग में मिट्टी नहीं दिए जाने के कारण आवाजाही के दौरान गड्ढे में वाहन पलटने का खतरा बना रहता है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान बरती जा रही अनियमितता की शिकायत करने पर निर्माण कार्य से जुड़े लोग उन लोगों पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। उधर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल उदाकिशुनगंज के जेई जूही कुमारी ने कहा कि सड़क अभी निर्माणाधीन है। बरसात के कारण काम रूका हुआ था। बरसात समाप्त होते ही फ्लैग में मिट्टी डालने सहित अन्य कार्य को पूरा कराया जाएगा。
शिकायत के बावजूद भी नहीं होती कार्रवाई
चौसा। केलाबाड़ी से अरसंडी टोला होते हुए तेतरी तक कराये गये सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत किए जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने की बात कही गयी है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष व पैक्स अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि निर्माण लेकर लगाए गए प्राक्कलन बोर्ड में सड़क की दूरी करीब एक किलोमीटर बतायी गयी है। लेकिन केलाबाड़ी से अरसंडी टोला होते हुए तेतरी बासा और भवनपुरा बाबा जाने वाली सड़क तक करीब तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा है कि प्राक्कलन बोर्ड में निर्माण कार्य पर करीब 42 लाख रुपए खर्च होना दिखाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।
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