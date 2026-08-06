Madhepura News: सड़क निर्माण में अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन

Madhepura News: चौसा, निज संवाददाता। घोषई पंचायत के केलाबाड़ी से अरसंडी टोला होते हुए तेतरी तक कराए गए सड़क निर्माण में बरती गयी अनियमितता के खिलाफ ग्रामीणों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। आदर्श ग्राम अरसंडी टोला में विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने सड़क निर्माण गड़बड़ी करने और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण सिंटू यादव, अशोक यादव, मनोहर यादव, चमक लाल यादव, अरविंद यादव, विष्णु देव यादव, रुपेश यादव, सर्वेश यादव, गुलशन यादव, व्यास यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत करीब 42 लाख रुपए की लागत से तीन महीने पूर्व केलाबाड़ी से आदर्श ग्राम अरसंडी होते हुए तेतरी बासा तक सड़क निर्माण कराया गया। लेकिन निर्माण के बाद से ही जगह-जगह पीचिंग उखाड़ना शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान जल जमाव वाले कुछ जगहों पर 5 से 6 इंच तक पीसीसी ढलाई का भी प्रावधान था। लेकिन निर्माण के दौरान अनियमितता बरती गयी और मात्र डेढ़ से दो इंच पीसीसी ढलाई कर सड़क निर्माण की सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की गयी। इसके कारण हल्की बारिश होने पर भी गांव में कीचड़ और जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों किनारे फ्लैग में मिट्टी नहीं दिए जाने के कारण आवाजाही के दौरान गड्ढे में वाहन पलटने का खतरा बना रहता है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान बरती जा रही अनियमितता की शिकायत करने पर निर्माण कार्य से जुड़े लोग उन लोगों पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देते थे। उधर ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल उदाकिशुनगंज के जेई जूही कुमारी ने कहा कि सड़क अभी निर्माणाधीन है। बरसात के कारण काम रूका हुआ था। बरसात समाप्त होते ही फ्लैग में मिट्टी डालने सहित अन्य कार्य को पूरा कराया जाएगा。