Madhepura News: अंधाधुंध फायरिंग व हत्या मामले में नौ नामजद

Madhepura News: सिंहेश्वर के बेहरारी गांव में श्राद्ध के भोज के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। रामू यादव के पुत्र ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। आरोपी हथियारों से लैस थे और गोलीबारी में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

Madhepura News: सिंहेश्वर, निज संवाददाता थाना क्षेत्र के बेहरारी गांव में श्राद्ध के भोज के दौरान हुई अंधाधुंध गोलीबारी और एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने नौ नामजद व 10- 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतक रामू यादव के पुत्र श्रवण कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

घटना का विवरण थाने में दिए गए आवेदन में श्रवण कुमार ने बताया है कि एक अगस्त की रात करीब नौ बजे वह अपने पिता रामू यादव के साथ गांव में संजय यादव के यहां श्राद्ध के भोज में शामिल होने गया था। आरोप है कि इसी दौरान रायफल, बंदूक, पिस्टल और अन्य हथियारों से लैस आरोपी वहां पहुंचे। वजीर यादव और संदीप कुमार को खोजते हुए वे लोग गाली- गलोज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आवेदन के अनुसार, विवेक यादव द्वारा चलाई गई गोली राम यादव के सीने में लगी, जबकि दिलखुश कुमार उर्फ पखना ने उनकी पीठ पर गोली मारी। इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी लगातार फायरिंग की, जिससे राम यादव की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान राजकुमार के सिर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलीबारी में एक गाय भी जख्मी हो गयी।

पीड़ित पक्ष का आरोप पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बदमाशों ने करीब 50 -60 राउंड फायरिंग की और जाते-जाते केस करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना मिलते ही सिंहेश्वर और शंकरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे और एक जिंदा कारतूस बरामद कर साक्ष्य जुटाए।

घायल का इलाज घटना के बाद घायल राजकुमार को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में भर्ती कराया गया, जबकि राम यादव के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल मधेपुरा में कराया गया। अंतिम संस्कार के बाद मृतक के पुत्र ने सिंहेश्वर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई।

अपराधियों की पहचान प्राथमिकी में विवेक यादव, विनोद यादव, मनखुश यादव, मुकेश कुमार, अखिलेश कुमार, रौशन कुमार, दिलखुश कुमार उर्फ पखना, अमलेश कुमार, प्रिंस कुमार तथा 10-15 अज्ञात अपराधियों को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस की कार्रवाई थाना अध्यक्ष विनोद सिंह ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। घटना में प्रयुक्त हथियारों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।