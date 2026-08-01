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Madhepura News: फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: आलमनगर के रामखेलावन झरीलाल डिग्री महाविद्यालय में फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ने बताया कि पहले दिन 345 छात्रों में से 8 अनुपस्थित रहे। वहीं, दूसरी पाली में 466 छात्रों को परीक्षा में शामिल होना था। सभी विषयों की परीक्षा आयोजित की गई।

Madhepura News: फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न

Madhepura News: आलमनगर, एक संवाददाता। खुरहान के रामखेलावन झरीलाल डिग्री महाविद्यालय में शुक्रवार को दूसरे दिन फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई। परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ने बताया कि एमजेसी फाइव के तहत फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में दूसरे दिन पहली पाली में कला संकाय के 345 छात्र छात्राओं को शामिल होना था, जिसमें आठ छात्र-छात्राएं अनुपस्थित रहे। जबकि दूसरी पाली में भी विज्ञान और वाणिज्य संकाय में कुल 466 छात्र-छात्राओं को शामिल होना है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पहली पाली में ग्रुप सी में शामिल विभिन्न विषयों की परीक्षा ली गयी। जबकि दूसरी पाली में ग्रुप डी के विभिन्न विषयों की परीक्षा ली गयी।

शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में अभिलाषा कुमारी, काजल कुमारी, निम्मी सिंह, प्रियदर्शिनी कुमारी, रिमझिम कुमारी, भरत कुमार, सोनम भारती, नरेंद्र कुमार सिंह, श्यामल किशोर, सुनिधि कुमारी, पलक राज आदि सक्रिय रहे।

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