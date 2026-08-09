Madhepura News: छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट

Madhepura News: ग्वालपाड़ा, निज प्रतिनिधि। बेटी के साथ छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग का विरोध करना उसके माता - पिता को महंगा पड़ गया। शोहदे के साथ उसके परिजनों ने युवती के माता- पिता के साथ गाली- गलोज और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं बेटी को ब्लैकमेल नहीं करने के एवज में उससे रंगदारी की मांग भी की। घटना थाना क्षेत्र के शिशवापट्टी गांव में गत शुक्रवार की बताई जा रही है। मामले में शिशवापट्टी वार्ड आठ के मिथिलेश मेहता के आवेदन पर शिशवापट्टी गांव के आरपी कुमार सहित उसके परिवार के चार लोगों को नामजद किया गया है। युवती के पिता ने कहा कि उसकी बेटी सोनाली बगल के चतरा गांव कोचिंग करने गई थी।

कोचिंग से पढ़ कर लौटने के क्रम में पूर्व से घात लगाए आरोपी आरपी कुमार ने उसकी बेटी के साथ गाली- गलोज और छेड़खानी की। इसके बाद आरोपी युवक के परिजन हरबे - हथियार के साथ उकसे घर पहुंच गए। उसकी बेटी को अपने साथ लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद सभी आरोपी लाठी - डंडा लेकर उसके घर पर पहुंच गए। उसकी पत्नी के साथ गाली- गलोज और मारपीट करने लगे। इसदौरान पत्नी के साथ बदसलूकी करने और उसके कान से सोने की बाली झटकने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि आरोपियों ने बेटी को ब्लैकमेल नहीं करने के एवज में रंगदारी की मांग की। घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में हैं। थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।