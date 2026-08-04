Madhepura News: मीनू के अनुसार बच्चों को नहीं मिल रहा एमडीएम
Madhepura News: पुरैनी के कुछ विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित मीनू के अनुसार मध्यान भोजन नहीं दिया जा रहा है। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से जांच की मांग की है, क्योंकि फल, अंडा और सब्जियों का अभाव है। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।
Madhepura News: पुरैनी। प्रखंड क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में मीनू के अनुसार मध्यान भोजन नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। बच्चों के अभिभावकों ने जिला प्रशासन से स्थानीय अधिकारी को विद्यालय जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि मीनू में फल अंडा, हरी, साग, सब्जी नहीं परोसा जा रहा है। जबकि सरकार का निर्देश है कि प्रत्येक दिन मीनू के अनुसार बच्चों को भोजन परोसा जाए एमडीएम साधन सेवी सचिन कुमार ने बताया कि अभिलंब विद्यालय की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।