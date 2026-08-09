Madhepura News: हंगामें की भेंट चढ़ गयी बोर्ड की बैठक

Madhepura News: मधेपुरा, नगर संवाददाता। नगर परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक शनिवार को हंगामें की भेंट चढ़ गयी। नाराज पार्षद नप ऑफिस के मेन गेट पर तालाबंदी कर धरना पर बैठ गए। नाराज पार्षदों ने मुख्य पार्षद पर मनमानी करने का आरोप लगाया। नप सभागार में शनिवार को आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक शुरू होते ही नाराज वार्ड पार्षद कई मामलों में गड़बड़ी बरतने का अरोप लगाते हुए मुख्य पार्षद से सवाल करने लगे। पार्षदों ने प्रस्ताव पंजी में छेड़छाड़ करने, पिछली बैठक में बिना चर्चा किए मनमानपूर्ण तरीके से योजनाओं को प्रस्ताव पंजी पर चढ़ाने और चहेते दैनिक कर्मचारियों का अचानक भारी-भरकम मानदेय बढ़ाने आदि मामलों को लेकर पार्षदों ने आक्रोश जताया।पार्षदों

ने कहा कि 25 अगस्त 2025 को आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक में बिना चर्चा किए कई योजनाओं को मनमानेपूर्ण तरीके से प्रस्ताव पंजी पर चढ़ा दिया गया। प्रस्ताव पंजी पर छेड़छाड़ कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पिछले बैठक की संपुष्टि नहीं की जाएगी। बोर्ड की बैठक में सभी पार्षदों के हंगामें के बीच मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहा ने उठकर चले गए। बैठक से अचानक मुख्य पार्षद के चले जाने पर आक्रोशित होकर वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद के मुख्य गेट की तालाबंदी कर धरना पर बैठ गए। वार्ड पार्षद कंचन कुमारी, अशोक कुमार यादव, विधायक प्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार यादव, शशि कुमार यादव, मो. इसरार, डॉ. कुमारी रूबी, सुप्रिया रानी आदि पार्षदों ने विरोध जताया। पार्षदों के विरोध की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पार्षदों की एकजुटता देख बैरंग वापस हो गए। उसके बाद एलआरडीसी अनंत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एलआरडीसी ने पार्षदों से बात कर मामले को लेकर आवेदन देने का आग्रह पार्षदों से किया। उन्होंने पार्षदों से मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया। एलआरडीसी ने कार्यपालक पदाधिकारी से बातचीत कर मामले की जानकारी ली। बाद में पार्षदों ने मुख्य गेट का ताला खोला। हालांकि सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं हो पायी।