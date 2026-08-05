Madhepura News: दो बाइक की सीधी टक्कर में दो लोग घायल
Madhepura News: कुमारखंड के सिकरहटी में मंगलवार को स्टेट हाइवे 91 पर दो बाइकों की भयंकर टक्कर में एक बाइक चालक मो सलीम और उसके साथी मो हामिद गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।
Madhepura News: कुमारखंड। थाना क्षेत्र के सिकरहटी में मंगलवार को स्टेट हाइवे 91 पर दो बाइक की सीधी टक्कर में एक बाइक चालक और उसपर सवार घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। बताया गया कि मुरलीगंज वार्ड चार निवासी मो सलीम अपनी बाइक से टिकुलिया जा रहा था। सिकरहटी मोड़ के पास सामने से आ रहे अज्ञात बाइक चालक ने ठोकर मार दिया। दुर्घटना में चालक मो सलीम और बाइक के पीछे सवार काशीपुर वार्ड एक निवासी मो हामिद गंभीर रूप से घायल हो गया।
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