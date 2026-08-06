Madhepura News: नदी में डूबने से एक अधेड़ की मौत

Madhepura News: नदी में डूबने से एक अधेड़ की मौत
Madhepura News: शंकरपुर के मौरा कवियाही पंचायत के वार्ड 13 निवासी चन्द्रदेव यादव (50) की सोमवार शाम नदी में डूबने से मौत हो गई। वह अपने घर के पास भैंस को नहलाने गए थे, तभी उनका पैर फिसल गया। ग्रामीणों द्वारा बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उनकी जान चली गई। शव को परिजनों को सौंप दिया गया।
Madhepura News: शंकरपुर। मौरा कवियाही पंचायत के वार्ड13 निवासी चन्द्रदेव यादव (50)की मंगलवार की शाम नदी में डूबने से मौत हो गयी। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा है। बताया गया कि चन्द्रदेव यादव मंगलवार की शाम अपने घर के समीप नदी में भैंस को नहलाने गए थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाद में ग्रामीणों की मदद से उन्हें नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।
मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शंकरपुर के थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि नदी में डूबने से चन्द्रदेव यादव की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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