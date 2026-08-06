Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhepura News: नदी में डूबने से एक अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
Follow us on Google News
share

Madhepura News: शंकरपुर के मौरा कवियाही पंचायत के वार्ड 13 निवासी चन्द्रदेव यादव (50) की सोमवार शाम नदी में डूबने से मौत हो गई। वह अपने घर के पास भैंस को नहलाने गए थे, तभी उनका पैर फिसल गया। ग्रामीणों द्वारा बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक उनकी जान चली गई। शव को परिजनों को सौंप दिया गया।

Madhepura News: नदी में डूबने से एक अधेड़ की मौत

Madhepura News: शंकरपुर। मौरा कवियाही पंचायत के वार्ड13 निवासी चन्द्रदेव यादव (50)की मंगलवार की शाम नदी में डूबने से मौत हो गयी। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा है। बताया गया कि चन्द्रदेव यादव मंगलवार की शाम अपने घर के समीप नदी में भैंस को नहलाने गए थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाद में ग्रामीणों की मदद से उन्हें नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शंकरपुर के थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि नदी में डूबने से चन्द्रदेव यादव की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।