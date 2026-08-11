Madhepura News: दिन भर गुंजता रहा हर हर महादेव का जयकारा

Madhepura News: की रात से ही दूर-दराज से श्रद्धालुओं का पहुंचने लगा जत्था आधी रात तक पूरा मंदिर परिसर बाबा भक्तों से खचाखच भरा सिंहेश्वर, निज संवाददाता बिहार का प्

Madhepura News: सिंहेश्वर, निज संवाददाता बिहार का प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वरनाथ की नगरी में सावन की दूसरी सोमवारी पर आस्था का अद्भुत और विहंगम नजारा दिखायी दिया। बाबा दरबार का पट खुलने के बाद से पूरा दिन हर हर महादेव का जयकारा गुंजता रहा। बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सिंहेश्वर की गलियां, मुख्य मार्ग और मंदिर परिसर पूरी तरह श्रद्धालुओं से पट गया। रविवार की देर शाम से ही बाबा मंदिर आने वाले सभी रास्ते पर श्रद्धालुओं का जत्था नजर आया। आधी रात तक बाबा मंदिर का पूरा परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। अनुमान के अनुसार दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के बाबा का जलाभिषेक किया।

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास ने समय से पहले दरबार खोला श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर न्यास ने baba दरबार का पट निर्धारित समय से एक घंटे पहले लगभग एक बजे ही खोल दिया। दूर-दराज से आए महिला, पुरुष, बुजुर्ग और युवा श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर के अलावा आसपास की सड़कें और प्रमुख चौक-चौराहे भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। बाबा दरबार का पट खुलते ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं में बाबा के दर्शन और जलाभिषेक को लेकर विशेष उत्साह दिखायी दिया। देर रात से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गयी। महिलाओं और बच्चों में भी बाबा के दर्शन को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। कई श्रद्धालु समूह बनाकर सिंहेश्वर मंदिर पहुंचे। डाक बम के साथ कांवरियों का जत्थे भी लगातार मंदिर की ओर बढ़ते रहे। रात गहराने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती चली गयी।

भोग व आरती के बाद शुरू हुई पूजा-अर्चना मंदिर का पट खुलने से पहले बाबा सिंहेश्वरनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की गयी। पंडित संजीव कुमार ठाकुर उर्फ मुन्ना बाबा ने भोग एवं आरती पूजा संपन्न कराया। इसके बाद विधि-विधान के साथ सरकारी पूजा का आयोजन किया गया। सरकारी पूजा में जिले के कई वरीय पदाधिकारी शामिल होकर बाबा सिंहेश्वरनाथ की पूजा-अर्चना की। सरकारी पूजा में एडीएम अरुण कुमार सिंह, एएसपी प्रोवेंद्र भारती, डीसीएलआर, सीओ नवीन कुमार सिंह, थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने मंदिर की पूजा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था भी देखा।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर प्रशासन रहा मुस्तैद श्रावण की दूसरी सोमवारी पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद रहे। मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गयी। अधिकारियों की मौजूदगी में भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से मंदिर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मंदिर परिसर में व्यवस्था पर लगातार नजर रखी गयी। भीड़ अधिक होने के कारण अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक कदम उठाए। रात एक बजे निर्धारित समय से पहले मंदिर के पट खोलने का निर्णय भी इसी व्यवस्था का हिस्सा रहा।

आस्था व भक्ति के रंग में रंगा रहा सिंहेश्वर श्रावण मास की दूसरी सोमवारी पर बाबा सिंहेश्वरनाथ के प्रति श्रद्धालुओं में गहरी आस्था दिखी। आधी रात से पहले ही मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से पट जाना और शाम से ही दूर दराज से श्रद्धालुओं का बाबा मंदिर की ओर निकल जाना बाबा की भक्ति का अनूठा मिशाल है।

हर उम्र और हर वर्ग के लोग बाबा के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करते नजर आए। किसी के हाथ में गंगाजल था तो कोई बेलपत्र, फूल और प्रसाद लेकर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा। लोगों का मानना है कि सिंहेश्वर की धरती पर सावन की दूसरी सोमवारी पर भक्तों का उमड़ा सैलाब केवल भीड़ नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का जीवंत प्रमाण बना। बाबा नगरी देर रात तक भक्ति के रंग में रंगा रहा।