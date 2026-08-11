Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Madhepura News: दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
Follow us on Google News
share

Madhepura News: आलमनगर में सावन के दूसरी सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालु महादेवपुर घाट और अगुआनी घाट से गंगाजल लेकर बाबा भोलेनाथ की पूजा में जुटे। पूजा स्थलों पर भक्तिमय माहौल बना रहा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात रही। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की मन्नतें मांगी और भव्य श्रावणी महोत्सव का आयोजन किया गया।

Madhepura News: दूसरी सोमवारी पर जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़

Madhepura News: आलमनगर एक संवाददाता सावन के दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों श्रद्धालुओं ने महादेवपुर घाट और अगुआनी घाट से गंगाजल भरकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। खासकर आलमनगर स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ शिवमंदिर, खुरहान के द्वारिकानाथ शिवमंदिर व लुटेश्वरनाथ शिवमंदिर सहित सोनवर्षा, लदमा, बड़गांव, लौका, लक्ष्मीनियां व अन्य शिवमंदिर में सुबह से जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपने परिवार में सुख-समृद्धि व समाज में शांति को लेकर मन्नतें मांगी। दूसरी सोमवारी पर दिन भर माहौल भक्तिमय और उत्सव जैसा बना रहा। भक्ति गीत से क्षेत्र सराबोर बना रहा। लोगों में भारी उत्साह व उमंग देखी गई।

ये भी पढ़ें:Araria News: शिव मंदिरों में हुआ रूद्राभिषेक, हर-हर महादेव से गूंजा शिवालय

वहीं आलमनगर में सावन को लेकर भव्य श्रावणी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। जहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया था और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहे।

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: सावन के दूसरी सोमवार को जलाभिषेक के लिए उमड़ी मंदिरों की भीड़
ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: नाथनगर: जलार्पण को लेकर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Alamnagar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।