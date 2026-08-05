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Madhepura News: रौता शिवमंदिर में महाप्रसाद का किया वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: कुमारखंड के रौता पंचायत में, समाजसेवी मुकेश यादव के नेतृत्व में, सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। हजारों भक्तों ने पूजा अर्चना की और खीर ग्रहण की। इस अवसर पर स्थानीय नेता और युवा श्रद्धालु भी मौजूद थे।

Madhepura News: रौता शिवमंदिर में महाप्रसाद का किया वितरण

Madhepura News: कुमारखंड। प्रखंड के रौता पंचायत स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमवार और मंगलवार को समाजसेवी मुकेश यादव के नेतृत्व में सावन के पहली सोमवारी को लेकर श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। पूजा अर्चना जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालु और भक्तजन के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। सावन की पहली सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद के रूप में खीर ग्रहण किया। मौके पर पूर्व मुखिया अशोक मेहता, समाजसेवी मुकेश यादव, पंचायत समिति सदस्य कमलेश यादव, रविन्द्र यादव, उपेन्द्र यादव, शिवम यादव, हरिनंदन यादव, कपिल यादव सहित पंचायत के युवा श्रद्धालु मौजूद रहे।

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