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Madhepura News: सुहाग की रक्षा को ले नवविवाहिता का मधुश्रावणी पर्व शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधेपुरा
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Madhepura News: कुमारखंड, निज प्रतिनिधि। मिथिला संस्कृति का लोकपर्व मधुश्रावणी पूजा सोमवार से शुरू हो गया है। नवविवाहिताओं द्वारा 13 दिन तक की जाने वाली इस पूजा में विशेष महत्व है। पूजा में विभिन्न कथाएं सुनाई जाती हैं और महिलाएं आरती, सुहाग गीत गाकर भोले शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं।

Madhepura News: सुहाग की रक्षा को ले नवविवाहिता का मधुश्रावणी पर्व शुरू

Madhepura News: कुमारखंड, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से आरंभ होकर शुक्ल पक्ष तृतीया को संपन्न होने वाली मिथिला संस्कृति की पहचान का लोकपर्व मधुश्रावणी पूजा का सोमवार से शुरुआत हो गया है। इस बार 13 दिन तक नवविवाहितओं द्वारा की जाने वाली इस पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी प्रथा है कि इन दिनों नवविवाहिता ससुराल के द्वारा दिए कपड़े गहने ही पहनती हैं। इसलिए पूजा शुरू होने के एक दिन पूर्व नवविवाहिता के ससुराल से सभी सामग्री भेजी जाती है। पूजन के दौरान मैना पंचमी, मंगला गौरी, पृथ्वी जन्म, महादेव कथा, गौरी तपस्या, शिव विवाह, गंगा कथा, बिहुला कथा तथा बाल वसंत कथा सहित 14 खंडों में कथा का श्रवण किया जा रहा है। इस दौरान गांव समाज की बुजुर्ग महिला कथा वाचिकाओं द्वारा नवविवाहितों को समूह में बैठाकर कथा सुनाई जाती है।

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पूजा के अनुष्ठान

पूजन के सातवें, आठवें तथा नौवें दिन प्रसाद के रूप में खीर का भोग लगाया जाता है। प्रतिदिन संध्या में महिलाएं आरती, सुहाग गीत तथा कोहबर गाकर भोले शंकर को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। ब्राह्मण व कायस्थ समाज में सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी बरकरार है। इस पर्व में मिथिला संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस पूजा में लगातार 13 दिनों तक व्रत करने वाली नवविवाहित महिलाएं प्रतिदिन एक बार अरवा भोजन करती हैं। इसके साथ ही नाग-नागिन, हाथी, गौरी, शिव आदि की प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन कई प्रकार के फूलों, मिठाईयों एवं फलों से पूजन करती हैं। सुबह-शाम नाग देवता को दूध लावा का भोग लगाया जाता है। सोमवार को मधुश्रावणी के दौरान नवविवाहित महिलाएं पहले दिन का पूजा करती दिखीं। गांव की महिलाएं मंगलगीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

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टेमी दागने की परंपरा

बताया जाता है कि पूजा के अंतिम दिन पूजन करने वाली नवविवाहिता महिला को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। टेमी दागने की परंपरा में नवविवाहिताओं को रूई की टेमी से हाथ एवं पांव को पान के पत्ते रखकर टेमी जलाकर दागा जाएगा। पूजा के अंतिम दिन 13 छोटे बर्तनों में दही और फल मिष्ठान सजाकर पूजा की जाएगी। साथ ही सुहागिन महिलाओं को ससुराल से आए सामग्री से तैयार भोजन कराया जाएगा। उसके बाद पूजा का समापन हो जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मधुश्रावणी पूजा कब शुरू होती है?
मधुश्रावणी पूजा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से आरंभ होती है।
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